De qué va 'Sin gluten': argumento y protagonistas de la nueva serie de TVE La ficción reúne a un elenco coral que incluye a Diego Martín, Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines

Andoni Torres Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:53 | Actualizado 22:05h.

Ricardo es un chef de éxito que cae en desgracia tras viralizarse un vídeo en el que insulta, borracho, a unos comensales. Sin restaurante ni hogar, se ve forzado a vivir con su madre y aceptar un trabajo de profesor en la escuela donde aprendió a cocinar cuando aún era un adolescente rebelde. Durante el primer día de clase quedan establecidas algunas relaciones: la rivalidad entre Ricardo y otro profesor; la admiración del director hacia Ricardo; el reencuentro con el conserje del centro… Y lo distintos que son los alumnos entre sí: dos compañeras de piso; el rico heredero de una cadena hostelera; un alumno con trastorno del espectro autista; o un pandillero con gran talento para la cocina.

Con este argumento arranca 'Sin gluten' la nueva serie de TVE que reúne a un elenco coral que incluye a Diego Martín, Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.

Personajes de 'Sin gluten'

RICARDO (Diego Martín). Lleva bastante mal haber pasado de ser el chef de su propio restaurante de lujo a estar frente a unos niñatos que no saben ni freír un huevo. Le importan bastante poco sus estudiantes; es muy exigente con ellos, y solo busca volver cuanto antes a su restaurante. Pero para ello ha de dejar definitivamente el alcohol.

Ampliar TVE

SONIA (Alicia Rubio). Es la tutora educativa de la escuela. Ella y Jaime, el director, son pareja. Ahora que el reloj biológico de Sonia marca la hora de dar un paso más en la relación, Jaime no se siente preparado para ello.

FRED (Adam Jezierski). Es el profesor influencer. Ricardo le hará sentirse amenazado y lo considerará su enemigo. Chef motivacional, sube vídeos a las redes en los que anima a sus seguidores a dejar de ser unos 'losers' y «seguir creciendo» con sus recetas y consejos vitales.

JACINTO (Antonio Resines). Lleva siendo el conserje de la escuela, además de 'dealer' de los alumnos, desde que se inauguró. Aparentemente se lleva bien con todo el mundo; pero es un tipo duro a pesar de su imagen cordial.

Ampliar TVE

JAIME (Iñaki Ardanaz). Director de la escuela de cocina. Admira profundamente a Ricardo. Pese a los conflictos y recaídas de éste, Jaime confía en él y le ofrece varias segundas oportunidades.

MAPI (Teresa Cuesta). Es la profesora de cocina vegana y amiga íntima de Sonia, de la que será su paño de lágrimas.

YOEL (Daniel Triana). Es un chico latino con un look agresivo que al principio chocará frontalmente con Ricardo. Vive con su abuela, Olga, de la que descubrirá secretos que lo dejarán totalmente alucinado.

CANDELA (Paula Muriana). De raza gitana, es una chica descarada y reivindicativa que no se calla ni una. Le encanta el rap y graba vídeos que sube a sus redes siempre que puede.

AMINA (Najwa Khliwa). Nacida en Marruecos pero criada en España, es muy inteligente y le encanta escribir poesía. Sus buenas calificaciones le han servido para ganarse una plaza en el piso tutelado en el que vive con Candela, a la que no soporta.

LUIS (Lucas Miramón). Es un niño pijo que no encuentra motivación para estudiar, pero su padre lo matricula en la escuela para que empiece desde abajo como hizo él. Se siente profundamente atraído por Candela.

JAVIER (Tadeo Masó). Es un verdadero amante de la cocina. Ha estudiado a los grandes chefs y quiere llegar a lo más alto, pero tener Asperger no le ayuda: para él las recetas son como fórmulas matemáticas y no deja lugar a la improvisación.