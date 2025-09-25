Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Lotería Nacional de este jueves entrega su primer premio en un municipio de 1.000 habitantes y tres localidades valencianas
Antonio Resines. Aura Erro

Antonio Resines responde con contundencia a quienes piden eliminar las pensiones en España

El actor habla sin flitro sobre el sistema de prestaciones: «O sea, que me venga a mí un idiota a decirme...»

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:51

«Queridos niños, yo cobro la pensión. Cobro una pensión que está compensada por haber sido autónomo y trabajador por cuenta ajena durante muchísimo tiempo. He pagado religiosamente mis pensiones y mis impuestos, como no puede ser de otra forma. Y yo cobro mi pensión porque he trabajado durante mucho tiempo y he ayudado a que vuestros padres y vosotros vayáis a colegios públicos, tengáis carreteras, hospitales, etcétera, etcétera. ¿Ha quedado claro?».

«O sea, que me venga a mí un idiota a decirme que lo de las pensiones... Otra cosa es que discutamos que el asunto de las pensiones se pueda mejorar. Sobre todo porque esto es ¡ah! Como a ellos no les va a llegar, según estos anormales, no hay que pagarlas, ¿pero qué dices, tío? ¿Y tus padres qué? Estos tendrán padres digo yo, sus padres tendrán sesenta años, sesenta y pico, cobrarán las pensiones, ¿qué son todos millonarios los padres también?».

Así de contundente se mostraba Antonio Resines (71 años) hace unos meses el programa de La Sexta 'Conspiranoicos'. No es la primera que el actor habla sin flitro sobre el sistema de pensiones en España. Durante una reciente participación en el pódcast 'La Pija y la Quinqui', presentado por Mariang y Carlos Peguer, el actor, uno de los rostros más reconocidos del cine y la televisión, explicaba cómo compagina el cobro de su pensión de jubilación con trabajos por cuenta ajena gracias al Estatuto del Artista, una normativa aprobada en 2023 que permite compatibilizar la jubilación con la actividad profesional en el sector cultural.

En su intervención, Resines abordaba también la posibilidad de cobrar varias pensiones en función de las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral. Aunque aclaraba que este no es su caso, sí explció que esto no se dice casi nunca. «Si cotizas durante 15 años como autónomo y otros como trabajador por cuenta ajena tienes derecho a cobrar hasta dos pensiones, hasta que llegas a un tope. Pero nadie cobra más de 2.300 euros más o menos», explicó.

Las reflexiones de Resines cobran actualidad en un momento en el que el sistema de pensiones está en discusión en nuestro páis. El 67% de los españoles está bastante preocupado por la suficiencia de sus pensiones: al 31% le preocupa mucho y al 36%, bastante, según se puede extraer de la 'Encuesta 2025 sobre pensiones y educación financiera' elaborado por Funcas.

