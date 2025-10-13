Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La representante de Israel, Yuval Raphael participa en el desfile de banderas durante la final de Eurovisión. EFE

Eurovisión cancela la votación sobre Israel y pospone el debate a diciembre tras el alto el fuego en Gaza

La UER abordará la cuestión en su asamblea general de diciembre, pero ya no habla de «votación» sino de debatir la posible exclusión de Israel

Miguel G. Casallo

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:49

Comenta

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha aplazado hasta diciembre el debate sobre la participación de Israel en el Festival de Eurovisión 2026, una decisión que mantiene la tensión entre los países miembros, especialmente España, uno de los más firmes en exigir una postura clara.

RTVE, la corporación pública española, fue una de las primeras en pronunciarse tras el estallido de la crisis, advirtiendo que reconsideraría su presencia en el certamen si Israel seguía participando mientras continuaba el conflicto en Gaza. La cadena ha reiterado su compromiso con los valores de «paz, convivencia y respeto a los derechos humanos», principios que considera incompatibles con la actual situación en Oriente Medio.

La UER, que inicialmente iba a votar la posible exclusión de Israel en noviembre, ha decidido posponer la reunión tras los «recientes acontecimientos en Oriente Medio», en referencia al alto el fuego alcanzado y al intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás. El debate se celebrará en su asamblea general de invierno, prevista para diciembre, aunque por ahora no se ha confirmado si habrá votación.

El aplazamiento ha sido bien recibido por Austria, país anfitrión del próximo festival, pero ha generado frustración en otros Estados, entre ellos España, Irlanda y Eslovenia, que esperaban una resolución inmediata. Desde RTVE se insiste en la necesidad de que la UER «actúe con coherencia y sensibilidad ante un conflicto que no puede desvincularse de la dimensión ética y humanitaria».

Mientras tanto, la controversia continúa dividiendo a los miembros del organismo europeo. Alemania y Polonia defienden la permanencia de Israel en nombre de la neutralidad política de Eurovisión, mientras que países como España mantienen que el festival no puede aislarse de la realidad internacional.

La Asamblea de diciembre se perfila como un momento decisivo, en el que RTVE y sus homólogos europeos deberán definir si el espíritu de Eurovisión puede mantenerse al margen de la guerra o si la situación exige una respuesta firme.

