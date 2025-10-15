La venganza de Leire Martínez y 'OT 2025' ante el inminente regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero La miembro del jurado tendrá un papel especial en la próxima gala

María Gardó Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:15 | Actualizado 11:53h. Comenta Compartir

El pasado lunes, La Oreja de Van Gogh pasaba a blanco todas las fotos de sus redes sociales. Este gesto hace prever el inminente anuncio de la vuelta del grupo donostiarra con una gira. La nueva biografía del perfil dice lo siguiente: «Solo juntos tiene sentido». Además, han borrado el comunicado oficial en el que se anunciaba la retirada de Leire Martínez. Según el periodista musical Javi Nieves de Cadena 100, supondrá el reencuentro con quien fue su primera cantante, Amaia Montero, aunque sin la presencia de uno de sus miembros, Pablo Benegas.

Pese a que la noticia no ha sido confirmada por la banda, ya ha provocado movimientos por parte de Leire Martínez, cuya marcha abrupta del grupo sigue trayendo cola. La artista es ahora jurado de la actual edición de 'Operación Triunfo 2025' y en la próxima gala tendrá un papel muy especial.

Durante el reparto de temas de este martes, Noemí Galera anunció a los concursantes que cantarían en grupo el tema 'Mi nombre', y que además lo harían con la propia Leire Martínez a la que «hay que darle muchísimo cariñito.. por cosas, que lo sepáis». Además, la directora de la academía añadía: «Desde aquí, que te queremos».

La GRUPAL será "Mi nombre" de Leire Martínez... ¡Y la cantarán con ella!#OTDirecto14O pic.twitter.com/wr0D9cmfN8 — #OT2025 (@OT24h) October 14, 2025

Fue precisamente hace un año, el 14 de octubre de 2024, cuando se conoció la salida de Martínez, una noticia que sorprendió a todos sus fans después de que la donostiarra estuviese 17 años trabajando con ellos. El anuncio se hizo con un comunicado oficial que parecía cordial, pero no lo era. Leire no lo llegó a firmar porque no se vio «cómoda firmándolo». Además, comentó que el aviso de la comunicación le vino con muy poca antelación.

Fue unos meses más tarde cuando Leire Martínez sacó en solitario el tema 'Mi nombre', cuya letra está llena de indirectas sobre su paso por el grupo musical de San Sebastián. El tema contiene párrafos como los siguientes:

«Rompiste todo cuando casi estaba perfecto (estaba perfecto)

Y eres el miedo vestido tras cada canción

Siempre pensaste que yo guardaría el secreto

Pero solo dame tiempo para demostrar que yo

Nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez

Pero tú ya no podrás esconder más

Dos caras y un nombre

¿Dónde? ¿Dónde firmo para que te cobren

Las mentiras que tan bien escondes

Pero que te volverán gritando mi nombre?«