Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo cita al exgerente del PSOE por los pagos sin justificar a Ábalos y Koldo
Logo Patrocinio
Luis de la Fuente durante el España-Bulgaria de la fase de clasificación para el Mundial 2026. AFP

El lado más personal de Luis de la Fuente: familia numerosa, su fe acérrima en Dios y la pasión incondicional por Julio Iglesias

El seleccionador nacional visita 'EL Hormiguero' con la clasificación encarrilada para el Mundial 2026

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:46

Comenta

'El Hormiguero' regresa a la parrilla televisiva una semana más con el objetivo de liderar la batalla por las audiencias en el access prime time que mantiene con 'La Revuelta' de David Broncano. Para ello, el programa presentado por Pablo Motos ha concretado la visita de Luis de la Fuente.

El líder del banquillo de la selección nacional, campeón de la Uefa Nations League y la Eurocopa, llega al espacio de Antena 3 con la clasificación para el Mundial 2026 muy bien encarrilada. Natural de Haro, en La Rioja, Luis de la Fuente (64 años) es un exfutbolista y el actual entrenador de la selección española de fútbol.

Como futbolista disputó más de 200 partidos en Primera División militando en el Athletic Club, Sevilla y Deportivo Alavés. Desde su retirada se ha dedicado a los banquillos siendo el único seleccionador en ganar la Eurocopa con tres categorías diferentes.

Como es evidente, su nombre está permanentemente ligado al deporte y se conoce muy poco acerca de su faceta más personal. Originario de haro, Luis de la Fuente tiene muy presente sus costumbres y tradiciones. No es un hombre supersticioso, pero sí creyente. Se persigna antes de cada partido como demostración de su fe, tal y como desvelo en una entrevista. Además, es devoto de San Fermín y la Virgen de la Vega.

La actividad física también forma parte de su rutina. Es muy disciplinado y cada día saca tiempo para dedicar al gimnasio. «El gimnasio es mi santuario, un lugar donde puedo desconectar del estrés del trabajo y centrarme en mí mismo», ha llegado a comentar el seleccionador de La Roja.

Noticias relacionadas

Vuelco en 'Bailando con las estrellas': doble expulsión y una sorpresa inesperada que cambia toda la competición

Vuelco en 'Bailando con las estrellas': doble expulsión y una sorpresa inesperada que cambia toda la competición

Los invitados de 'El Hormiguero' para esta semana (20 a 23 de octubre): el seleccionador nacional, dos actores, un reconocido dúo musical y una famosa aristócrata

Los invitados de 'El Hormiguero' para esta semana (20 a 23 de octubre): el seleccionador nacional, dos actores, un reconocido dúo musical y una famosa aristócrata

Telecinco anuncia la emisión de nuevos capítulos de 'La que se avecina'

Telecinco anuncia la emisión de nuevos capítulos de 'La que se avecina'

Además del deporte, Luis de la Fuente es un apasionado de la música. Es un 'romanticón', así declaró en una entrevista. Le gustan los karaokes y en concreto, la música de Julio Iglesias, a quién conoció en persona hace un tiempo.

En cuanto al ámbito familiar, la información que se conoce es escasa. Estaá casado con una andaluza con la que tiene tres hijos. El más conocido es Alberto de la Fuente, que ha seguido su camino en el mundo del deporte.

«Sabe mucho más que yo y está mejor preparado. Es muy bueno y da gusto ver a gente joven con la inquietud que tiene», comentó en una ocasión acerca del desempeño de su hijo en la SD Huesca. Aún así, el entrenador no suele hablar mucho de su vida privada. De hecho, practicamente no utiliza las redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  4. 4 Así son las mejores patatas bravas de Valencia
  5. 5 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  6. 6

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  7. 7

    La misma riada, 75 años después
  8. 8 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  9. 9 La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: las obras que puedes hacer en casa sin permiso y tienen que pagar los vecinos
  10. 10

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El lado más personal de Luis de la Fuente: familia numerosa, su fe acérrima en Dios y la pasión incondicional por Julio Iglesias

El lado más personal de Luis de la Fuente: familia numerosa, su fe acérrima en Dios y la pasión incondicional por Julio Iglesias