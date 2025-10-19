Vuelco en 'Bailando con las estrellas': doble expulsión y una sorpresa inesperada que cambia toda la competición El programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza vive una nueva gala con una importante novedad

Domingo, 19 de octubre 2025

'Bailando con las estrellas' vivía este sábado una nueva gala, tras la expulsión de la pasada semana de Manu Tenorio, en una noche que estuvo marcada por las disconformes reacciones de varios concursantes respecto a las valoraciones del jurado. Entre ellos, Yago marcó el punto más tenso después de que Pelayo le diera un 1 en su actuación, una situación que hemos visto de nuevo esta noche.

La gala de este sábado también ha dado mucho de sí, especialmente con el anuncio de un cambio que ha alterado por completo el rumbo del concurso: una inesperada doble expulsión que dejará fuera a otra pareja este sábado. La sorpresa dejaba a los concursantes totalmente desconcertados, al ser conscientes de que afectará de lleno en el futuro de su paso por el programa.

La velada, en la que la actriz valenciana Vanesa Romero se ha unido al espectáculo, ha arrancado con 'El Último Baile', en el que Blanca Romero ha tenido que afrontar por primera vez la Zona de Peligro frente a Bárbara Rey, nominada por segunda semana consecutiva tras la crisis vivida con su maestro de baile, Abel, la pasada gala. Ambas debían enfrentarse en directo para lograr la permanencia y finalmente ha sido Blanca Romero, por mayoría total de los votos del jurado, quien ha conseguido seguir en el programa.

Bárbara Rey se despedía del concurso y se convertía en la primera expulsada de la noche: «Me lo he pasado muy bien, he disfrutado, me he sentido querida, también por Abel», decía en referencia a sus problemas en la pasada gala. «Para mí es todo muy positivo», decía, antes de fundirse en un abrazo con su hija, Sofía Cristo, que mostraba su apoyo incondicional a su madre visiblemente emocionada.

Después, hemos visto a Jorge González, Nona Sobo y Tania Medina, que ya han conseguido el 10 en la valoración del jurado, buscan revalidar su liderazgo dándolo todo en la pista de baile. Por su parte, Nerea Rodríguez también trataba de alcanzar su mejor puntuación, en una gala donde Anabel Pantoja ha enseñado al público una nueva actuación tras triunfar la pasada semana con su jive. Iago García y Matías Roure tampoco se quedaban atrás y trataban de hacer su mejor número para evitar quedarse en la parte baja de la tabla durante la noche.

Otro de los momentos más tensos de la noche ha sido el cruce de reproches entre Iago García y pelayo, que seguían con su desencuentro desde la valoración del miembro del jurado en la pasada gala. Esta vez, puntuaba su actuación con un 2, pero el concursante decidía plantar cara: «Cuando no sepas algo, calla», le ha dicho a Pelayo, ante lo que él ha preferido mantener silencio «Aquí se demuestra quién tiene educación», concluía el 'influencer'.

Finalmente, los concursantes que quedaban con peor puntuación y tenían que repetir su actuación para salvarse de la segunda expulsión de la noche eran Iago García y Nerea Rodríguez.