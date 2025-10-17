Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desinfla este sábado con la nueva tarifa: la única hora a cero euros para usar los electrodomésticos
Logo Patrocinio
Adara Molinero, en el momento de la discusión con Miri Pérez-Cabrero. Mediaset

Nueva bronca entre Adara y Miri en 'Supervivientes All Stars': «Esto ya me calienta»

Las concursantes estallan de nuevo en otro tenso encontronazo, del que Mediaset ya ha emitido las imágenes

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:11

Comenta

La tranquilidad no parece ser una opción en 'Supervivientes All Star 2025', donde la tensión estalla día dí y día también. Desde luego, está siendo una de las ediciones más movidas del concurso, que demuestra de nuevo ser una de las apuestas más seguras para Telecinco. Las cifras de audiencia avalan una edición que está siendo marcada por el mal temporal al que los supervivientes están teniendo que hacer frente y por las riñas constantes entre los concursantes, especialmente con la unificación de playa Armonía y Caos.

De hecho, parece que juntar a todos los supervivientes no está siendo una experiencia muy agradable para la gran mayoría, con una convivencia complicada en la que los malentendidos no parecen dejar de crecer. Pero si hay dos concursantes cuyo paso por el concurso está destacando precisamente por sus encontronazos, esas son Adara Molinero y Miri Pérez-Cabrero.

Las dos supervivientes han protagonizado ya varios momentos más que tensos, dejando algunas de las discusiones más sonadas de la edición. Un repertorio al que ahora se suma otra bronca más, cuyas imágenes ya ha emitido Mediaset. Esta vez, el motivo ha sido uno de los que cada edición genera más conflictos: la comida.

Aunque la rivalidad entre ambas parecía haberse quedado algo apartada, esta nueva bronca no ha hecho más que resurgir las tensiones entre las concursantes. Todo ocurría por el reparto de comida a la hora de elegir los peces que cada uno han comido en 'Playa Leyenda', un encontrozano que pasaba justo antes de que Miri se salvase frente a Iván González de la expulsión.

Miri, ha sido la encargada del reparto de comida como última líder del grupo, pero cuando Adara se ha acercado a coger su parte, apenas quedaban peces y ha estallado ante sus compañeros: «Pero si no queda», ha dicho, ante la falta de provisiones que también dejaba fuera a otros dos compañeros. «¿Esto es p*** coña o qué? Esto ya me calienta. ¿Qué ha pasado con el pescado? Estamos tres personas sin comer», decía ella, muy cabreada.

«Pues nada, me quedo sin comer», decía Adara, antes de estallar ante Miri cuando esta le llevaba un trocito de pescado. «¡No me calientes!», exclamaba Adara, quese mostraba tajante: «Es el colmo del egoísmo. Me parece una vergüenza absoluta». Miri, por su parte, se excusaba diciendo que no había sido a propósito, aunque eso no calmaba a su compañera, que incidía en la falta de empatía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  2. 2 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  3. 3 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  4. 4

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  5. 5

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  6. 6 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  7. 7

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  8. 8 Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
  9. 9 El cártel de los Balcanes ocultó 1.700 kilos de cocaína en un arcón de acero para que el escáner no los detectara
  10. 10 Muere un hombre con movilidad reducida tras caerse por las escaleras en Benetússer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nueva bronca entre Adara y Miri en 'Supervivientes All Stars': «Esto ya me calienta»

Nueva bronca entre Adara y Miri en &#039;Supervivientes All Stars&#039;: «Esto ya me calienta»