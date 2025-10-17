Nueva bronca entre Adara y Miri en 'Supervivientes All Stars': «Esto ya me calienta» Las concursantes estallan de nuevo en otro tenso encontronazo, del que Mediaset ya ha emitido las imágenes

La tranquilidad no parece ser una opción en 'Supervivientes All Star 2025', donde la tensión estalla día dí y día también. Desde luego, está siendo una de las ediciones más movidas del concurso, que demuestra de nuevo ser una de las apuestas más seguras para Telecinco. Las cifras de audiencia avalan una edición que está siendo marcada por el mal temporal al que los supervivientes están teniendo que hacer frente y por las riñas constantes entre los concursantes, especialmente con la unificación de playa Armonía y Caos.

De hecho, parece que juntar a todos los supervivientes no está siendo una experiencia muy agradable para la gran mayoría, con una convivencia complicada en la que los malentendidos no parecen dejar de crecer. Pero si hay dos concursantes cuyo paso por el concurso está destacando precisamente por sus encontronazos, esas son Adara Molinero y Miri Pérez-Cabrero.

Las dos supervivientes han protagonizado ya varios momentos más que tensos, dejando algunas de las discusiones más sonadas de la edición. Un repertorio al que ahora se suma otra bronca más, cuyas imágenes ya ha emitido Mediaset. Esta vez, el motivo ha sido uno de los que cada edición genera más conflictos: la comida.

Aunque la rivalidad entre ambas parecía haberse quedado algo apartada, esta nueva bronca no ha hecho más que resurgir las tensiones entre las concursantes. Todo ocurría por el reparto de comida a la hora de elegir los peces que cada uno han comido en 'Playa Leyenda', un encontrozano que pasaba justo antes de que Miri se salvase frente a Iván González de la expulsión.

Miri, ha sido la encargada del reparto de comida como última líder del grupo, pero cuando Adara se ha acercado a coger su parte, apenas quedaban peces y ha estallado ante sus compañeros: «Pero si no queda», ha dicho, ante la falta de provisiones que también dejaba fuera a otros dos compañeros. «¿Esto es p*** coña o qué? Esto ya me calienta. ¿Qué ha pasado con el pescado? Estamos tres personas sin comer», decía ella, muy cabreada.

«Pues nada, me quedo sin comer», decía Adara, antes de estallar ante Miri cuando esta le llevaba un trocito de pescado. «¡No me calientes!», exclamaba Adara, quese mostraba tajante: «Es el colmo del egoísmo. Me parece una vergüenza absoluta». Miri, por su parte, se excusaba diciendo que no había sido a propósito, aunque eso no calmaba a su compañera, que incidía en la falta de empatía.