'Supervivientes All Stars': nuevo salvado, más tensiones entre concursantes y un mensaje de ánimo tras la muerte de un familiar Los enfrentamientos en la edición están siendo constantes y la unión de las dos playas altera todavía más las aguas

La tensión sigue subiendo en 'Supervivientes All Stars 2025', que desde luego no está siendo una edición para nada tranquila. El programa sigue su curso y a los rifirrafes propios de la convivencia se le suman las adversas condiciones a las que tienen que hacer frente en la isla, donde el clima tampoco está poniendo las cosas fáciles. Ni siquiera la unificación de las dos playas, Armonía y Caos, ha conseguido calmar las aguas y, con todos los concursantes conviviendo juntos, los malentendidos no parecen dejar de crecer.

Pero sin duda, si hay una concursante cuyo paso por honduras está dejando encontronazo tras encontronazo, es Adara Molinero. La 'influencer' ha protagonizado una tensa discusión antes de la expulsión sorpresa de Noel Bayarri, y desde 'Supervivientes All Stars 2025' han emitido ahora las imágenes inéditas de la bronca que estalló entre ambos antes de ello.

En el vídeo emitido por Mediaset, se ve cómo Noel le comenta a Carlos Alba lo que realmente piensa de su nominación. «No deberías estar nominado», le confiesa, ante lo que el gaditano reconoce que está «súper feliz». «Yo creo que todos los nominados estamos orgullosos de lo que hemos hecho», le decía Bayarri. «Todo lo demás me da igual, me he superado», aseguraba Carlos Alba.

Era entonces cuando el ambiente cambiaba: «Si yo hubiera hecho lo que hace Adara...», le reprochaba a Tony Spina. «Dice que le cayó agua», decía este sobre cómos encontraba su compañera en un refugio de agua. «Y si quieren mi mimar que te mimen», explotaba de repente Noel Bayarri, ante lo que ella estallaba: «Yo me 'calé' entera y por eso me quejé, y lo voy a seguir haciendo», se defendía Adara.

Una discusión que tensaba todavía más el ambiente en la isla, donde no todos llevan bien la unificación. Iván González señala que «todo el mundo quiere hacer de todo»: «Parecía otra vez una competición como el primer día. Yo 'ver, oír y callar'», ha dicho sobre cómo se siente ahora con la convivencia conjunta. Una opinión que también compartía Noel Bayarri hasta el momento de su expulsión: «Bueno, la unificación ha sido un poco complicada. He chocado un poco con algunas personas... La verdad que estaba más tranquilo en mi grupito pequeño», declaraba.

Tensión entre Iván y Gloria Camila

Gloria Camila e Iván González han protagonizado una vez más un enfrentamiento desde el Triángulo de Fuego de la gala de 'Supervivientes All Stars'. Pese a que en numerosas ocasiones parecían dejar claras sus diferencias y hacer un alto al fuego a través de una reconciliación; los dos concursantes han demostrado que no están preparados para dejar los malos rollos atrás.

En esta ocasión Gloria ha explicado lo ocurrido en la playa con la comida: «Querían repartir lo mismo que los que no habíamos comido nada. Entiendo lo de Adara y entendería incluso lo de Miri, que aún teniendo la porción más pequeñita junto con ella, quería ceder la comida. Pero Iván no, solo si era Torres y con tal de no darnos a nosotras pues ya era que tenía que comer. Ahí se ve el compañerismo», ha asegurado.

Prueba de prelíder

Una semana más los concursantes se enfrentaron en la noche del martes a la prueba de prelíder. Una prueba en la que tuvieron que colgarse de un palo y aguantar hasta que los dos últimos que quedaran en el aire se llevarían el agua al agua. Finalmente Iván y Torres ganaron la prueba.

Nuevo salvado

Miri y Adara acabaron empapadas de barro en la primera criba. Lo que dejaba a las claras que Iván o Gloria sería el único salvado de la noche. Finalmente, el salvado fue

Mensaje de ánimo

Durante el inicio de la gala, Jorge Javier Vázquez quiso detener por unos instantes el arranque del programa para enviar un mensaje cargado de afecto a Sonia Monroy.

El presentador se dirigió a la cámara con tono serio y visiblemente conmovido: «Antes de empezar, queremos mandarle un abrazo muy, muy, muy fuerte a Sonia Monroy, de parte de toda la familia de 'Supervivientes'. Un beso muy fuerte.»

El gesto fue recibido con un cálido aplauso del público y de los colaboradores presente en el plató, que acompañaron las palabras del presentador.