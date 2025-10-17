Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los Recio, decididos a recuperar su imperio. Mediaset

Telecinco anuncia la emisión de nuevos capítulos de 'La que se avecina'

Los episodios de la temporada 14 llegan a la cadena en abierto

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:09

Comenta

Buenas noticias para los seguidores de 'La que se avecina'. Telecinco ha anunciado la emisión de nuevos capítulos de LQSA. Se trata, en realidad, de los episodios de la temporada 14 de la serie ya emitidos en la plataforma Prime Video.

Telecinco programó el primer capítulo de la temporada 14 en noviembre de 2023, que después pasó a emitirse en exclusiva en Prime Video. Ahora, casi dos años después, los fans de la serie podrán ver en abierto la tanda completa de episodios.

La cadena de Mediaset no ha concretado aún la fecha exacta del estreno de los nuevos capítulos, aunque adelanta que será «muy pronto». En el vídeo de promoción, Amador Rivas y Agustín Gordillo van a la consulta del médico donde el 'cuqui' recibe una importante noticia: «Tu cráneo está lleno principalmente de líquido cefalorraquídeo. Le falta más o menos el 90% del cerebro normal».

No es más que una de las hilarantes escenas de la temporada 14 de LQSA. En ella, los Recio estrenan pescadería y van lanzados a recuperar su imperio. Sin embargo, la marquesa pondrá todo su empeño en desahuciarles del local de su hermana y hacerles fracasar.

Amador descubre algo inaudito sobre su salud que explica su pasado y que cambiará su vida, y Fermín sigue intentando echarle morro y vivir según su código de pícaro de playa, pero ni Bruno ni el universo se lo pondrán fácil. Yoli y Lola deciden irse a vivir juntas, lo que causa el enfado de Menchu.

Además, durante la temporada 14 de LQSA regresan a la serie viejos conocidos: Lola y Yoli (Macarena Gómez y Miren Ibarguren), Chusa (Paz Padilla) y Teodoro (Ernesto Sevilla). A ellos se unirán nuevos personajes.

