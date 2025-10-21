Prime Video anuncia la fecha de estreno de la temporada 16 de 'La que se avecina'

Andoni Torres Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 17:11 | Actualizado 17:17h. Comenta Compartir

Buenas noticias para los seguidores de 'La que se avecina'. Prime Video ha confirmado que estrenará la temporada 16 de LQSA el 18 de noviembre. Con ocho episodios de 50 minutos de duración, esta temporada incluirá la emisión del episodio número 200 de la serie producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films. El primer episodio de esta entrega de la serie se estrenará el martes 18 de noviembre, seguido de un lanzamiento semanal con un nuevo episodio disponible todos los martes.

Con casi 200 capítulos a sus espaldas, LQSA es la comedia más longeva y de mayor éxito de la televisión nacional. Diecisiete años de emisión que dan para mucho: programación en diferentes cadenas y plataformas, personajes que entran y salen, algunos que mueren... hasta crear un universo propio y reconocible por los fans.

En la temporada 16, los vecinos de Contubernio 49 siguen viviendo y persiguiendo sus sueños: Amador triunfa como empresario mientras disfruta de un nuevo y peculiar amor, Antonio recluta nuevos minions para ayudarle en sus planes geniales de presidente todopoderoso, Yoli y Óscar son atropellados por la maternidad, Martín estrena restaurante, Bruno debuta como productor cinematográfico, Menchu y Fina cazan terroristas, Julia se independiza, Berta y Greta se despendolan... Celos, tuk-tuks, drogas, sectas, okupas, cuernos, bucles espacio-temporales y una polvorienta sorpresa en el capítulo 200 nos mantendrán pegados al sofá como un koala a su eucalipto.

'La que se avecina' está protagonizada por Jordi Sánchez (Odio el verano), Nathalie Seseña (De moda), Pablo Chiapella (Fuera de serie), Félix Gómez (Carlos, rey emperador), Carlos Areces (El Pueblo), Luis Merlo (El internado), Miren Ibarguren (Supernormal), Loles León (Pequeñas coincidencias), Petra Martínez (La vida era eso), Eva Isanta (Aquí no hay quien viva), Mamen García (Señoras del (h)AMPA), Macarena Gómez (30 Monedas), Nacho Guerreros (Machos Alfa), Raúl Peña (El pueblo), Paz Padilla (El hotel de los líos) y Daniel Muriel (Pídeme lo que quieras), entre muchos otros.

La 16ª temporada de La que se avecina está producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group, con Laura Caballero y Alberto Caballero como productores ejecutivos y escrita por el propio Alberto Caballero junto a Daniel Deorador, Carla Nigra y Elisabeth Lorda i Cruz. La serie tiene asegurada ya una 17ª temporada.

Episodio 200 de LQSA en cines

Además, para celebrar este hito, los fans de 'La que se avecina' también podrán disfrutar del episodio número 200 en pantalla grande en cualquiera de las más de 40 salas de Cine Yelmo, que proyectará este estreno a través de su ventana de contenido alternativo +Que Cine en toda España. La venta anticipada de las entradas ya está disponible en la app y página web de Cine Yelmo para las proyecciones especiales previstas los días 11 y 15 de noviembre en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, A Coruña, Vigo o Bilbao, entre muchas otras.