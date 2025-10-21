Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
Logo Patrocinio
Una escena de la temporada 16 de LQSA. Prime Video

Prime Video anuncia la fecha de estreno de la temporada 16 de 'La que se avecina'

LQSA ·

Con ocho episodios de 50 minutos de duración, incluirá la emisión del capítulo número 200 de la serie

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 17:11

Comenta

Buenas noticias para los seguidores de 'La que se avecina'. Prime Video ha confirmado que estrenará la temporada 16 de LQSA el 18 de noviembre. Con ocho episodios de 50 minutos de duración, esta temporada incluirá la emisión del episodio número 200 de la serie producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films. El primer episodio de esta entrega de la serie se estrenará el martes 18 de noviembre, seguido de un lanzamiento semanal con un nuevo episodio disponible todos los martes.

Con casi 200 capítulos a sus espaldas, LQSA es la comedia más longeva y de mayor éxito de la televisión nacional. Diecisiete años de emisión que dan para mucho: programación en diferentes cadenas y plataformas, personajes que entran y salen, algunos que mueren... hasta crear un universo propio y reconocible por los fans.

En la temporada 16, los vecinos de Contubernio 49 siguen viviendo y persiguiendo sus sueños: Amador triunfa como empresario mientras disfruta de un nuevo y peculiar amor, Antonio recluta nuevos minions para ayudarle en sus planes geniales de presidente todopoderoso, Yoli y Óscar son atropellados por la maternidad, Martín estrena restaurante, Bruno debuta como productor cinematográfico, Menchu y Fina cazan terroristas, Julia se independiza, Berta y Greta se despendolan... Celos, tuk-tuks, drogas, sectas, okupas, cuernos, bucles espacio-temporales y una polvorienta sorpresa en el capítulo 200 nos mantendrán pegados al sofá como un koala a su eucalipto.

'La que se avecina' está protagonizada por Jordi Sánchez (Odio el verano), Nathalie Seseña (De moda), Pablo Chiapella (Fuera de serie), Félix Gómez (Carlos, rey emperador), Carlos Areces (El Pueblo), Luis Merlo (El internado), Miren Ibarguren (Supernormal), Loles León (Pequeñas coincidencias), Petra Martínez (La vida era eso), Eva Isanta (Aquí no hay quien viva), Mamen García (Señoras del (h)AMPA), Macarena Gómez (30 Monedas), Nacho Guerreros (Machos Alfa), Raúl Peña (El pueblo), Paz Padilla (El hotel de los líos) y Daniel Muriel (Pídeme lo que quieras), entre muchos otros.

La 16ª temporada de La que se avecina está producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group, con Laura Caballero y Alberto Caballero como productores ejecutivos y escrita por el propio Alberto Caballero junto a Daniel Deorador, Carla Nigra y Elisabeth Lorda i Cruz. La serie tiene asegurada ya una 17ª temporada.

Episodio 200 de LQSA en cines

Además, para celebrar este hito, los fans de 'La que se avecina' también podrán disfrutar del episodio número 200 en pantalla grande en cualquiera de las más de 40 salas de Cine Yelmo, que proyectará este estreno a través de su ventana de contenido alternativo +Que Cine en toda España. La venta anticipada de las entradas ya está disponible en la app y página web de Cine Yelmo para las proyecciones especiales previstas los días 11 y 15 de noviembre en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, A Coruña, Vigo o Bilbao, entre muchas otras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  4. 4 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  5. 5

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  6. 6 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  7. 7 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  8. 8 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  9. 9

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  10. 10 Las apps y servicios afectados por la caída de Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Prime Video anuncia la fecha de estreno de la temporada 16 de 'La que se avecina'

Prime Video anuncia la fecha de estreno de la temporada 16 de &#039;La que se avecina&#039;