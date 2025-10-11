'Bailando con las estrellas' despide a un concursante y Bárbara Rey aclara su polémica Nueva gala del concurso de Telecinco presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza

JZ Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 23:24

'Bailando con las estrellas' vivía este sábado una nueva gala tras el inesperado abandono por lesión la semana pasada de Sara Escudero. Esta vez, eran Bárbara Rey junto a Abel y Manu Tenorio con María quien debían batirse en un último duelo para ver quién continuaba en el programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

El concurso de Telecinco arrancaba con polémica puesto que durante la semana se había especulado con que Bárbara Rey había tenido una crisis con su pareja de baile Abel. Sin embargo, ambos lo desmentían y confirmaban que tienen una excelente relación.

«Yo le quiero y le adoro, desde hace tiempo ha entrado en mi vida y le considero casi de la familia. No podría estar en este concurso ni un segundo más si no fuera por él. Ha habido algún problema pero todo está fuera de contexto», señalaba la vedette. Abel también la defendía y aseguraba que se han lanzado críticas totalmente injustas hacia su compañera.

Tras el baile de las dos parejas nominadas, el jurado decidía finalmente que. Tras una votación muy igualda, Manu Tenorio era el concursante que no seguía en el programa.

