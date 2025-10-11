Muere el actor Jimmy Shaw a los 59 años, popular por su papel en 'La que se avecina' El estadounidense sufría un cáncer de páncreas

Jimmy Shaw, actor estadounidense conocido en España por su papel como 'Matthew' en 'La que se avecina', ha muerto este sábado 11 de octubre a los 59 años.

El intérprete sufría desde hace tres años un cáncer de páncreas y precisamente hace unos días su compañera en 'La que se avecina', Cristina Castaño, publicó un mensaje en redes sociales pidiendo ayuda para él para afrontar una operación en Lisboa.

«Desde hace 3 años padece un cáncer de páncreas que, tras remitir totalmente en un momento dado, volvió a reproducirse dejandonos a todos devastados», aseguró la gallega.

Nada más confirmarse la noticia, la actriz ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales: «Hoy se nos ha ido @misterjimmyshaw Pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los que pusisteis vuestro granito de arena (tanto económico como de buena energía) para poder costear la operación que, teníamos la esperanza, le hiciese ganar la dura batalla contra el cáncer. Finalmente no pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que disteis y estoy segura de que Jimmy se lleva todo ese cariño que le brindasteis».

Sus palabras evidencian el enorme cariño que tenía a Shaw, que interpretaba al marido de su hermana en la ficción: «Ayyyyy… My dear brother in law… Me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo… Vamos a tener que esperar para eso, pero… Todo llega, y todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después. Vuela muy alto, querido Jimmy… Y cuida de Frisco desde donde estés. Te necesita mucho ahora. Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no te lo quita nadie».

Laura Caballero, creadora junto a su hermano de 'La que se avecina', también se ha acordado de él en su Instagram: «Jimmy, seguirás siendo para todos nosotros, pura energía y el recuerdo más bonito de lo que significa vivir de verdad. Descansa en paz, querido compañero. El «Shaw» debe continuar, y lo haremos llevando tu sonrisa en el alma».

