Cristina Castaño pide ayuda para Jimmy Shaw, Matthew en 'La que se avecina', que debe ser operado por un cáncer de páncreas: «Que la pesadilla llegue a su fin» La actriz gallega está recaudando fondos para su ex compañero Jimmy Shaw, Matthew en la serie de ficción de Telecinco

Mario Lahoz Valencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:10 | Actualizado 01:27h. Comenta Compartir

Cristina Castaño ha lanzado un grito de ayuda en las redes sociales para pedir colaboración con el también intérprete Jimmy Shaw, con quien compartió rodaje en 'La que se avecina' y debe ser operado para tratar el cáncer de páncreas que padece.

La gallega ha compartido con sus seguidores un crowdfunding en la que recaudan fondos para el tratamiento de Shaw, que interpretó el papel de Matthew en la comedia de Telecinco. Según cuenta Castaño, su excompañero y amigo ha visto como su cáncer ha vuelto a reproducirse y necesita someterse a una investigación más costosa para la que requiere aydua económica.

«Desde hace 3 años padece un cáncer de páncreas que, tras remitir totalmente en un momento dado, volvió a reproducirse dejandonos a todos devastados», relata Cristina Castaño.

«La esperanza regresó cuando supimos que hay un doctor en Lisboa que es el único que puede operar el caso concreto de Jimmy, así que todos sus seres queridos nos hemos puesto manos a la obra y estamos recaudando fondos para poder costear la operación», añade la actriz.

En sus redes, la intérprete comparte el enlace para realizar aportaciones económicas, e insiste en que «no importa cuánto, cualquier cantidad es bien recibida». «Quien quiera y pueda, que aporte su granito de arena para que nuestro querido Jimmy pueda enfrentar esta operación y volver a sonreír y confiar en que toda esta pesadilla llegue a su fin», concluye.

La campaña se ha puesto en marcha a través de la plataforma oficial Go fund me, y tiene como objetivo recaudar 100.000 euros para la operación de Jimmy Shaw con el cirujano Markys Büchler. Explican que su cirugía está programada para el viernes por la mañana, y será un procedimiento extremadamente complicada que durará todo el día.