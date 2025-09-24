Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo» El exvicepresidente estalla por algunas críticas a Podemos por su postura en la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña

J.Zarco Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:44 Comenta Compartir

Tenso momento el que se ha vivido este miércoles durante la intervención de Pablo Iglesias en el programa 'Els matins' de TV3', del que es colaborador habitual. El exvicepresidente del Gobierno ha estallado por las críticas de algunos tertulianos a Podemos al no apoyar la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña.

Iglesias no se ha cortado y ha elevado el tono cargando contra Junts y ERC: «Que Junts sea de derechas no le puede sorprender a nadie. Y que digan que los inmigrantes llegan a Cataluña a acabar con la identidad catalana no sorprende a nadie, pero ver a mi amigo Joan Tardà o a Gabriel Rufián bajando las orejas y tragándose toda esta mierda de Junts y del pujolismo...», señalaba mencionando a Tardà, exportavoz de ERC.

La presentadora, Ariadna Oltra, no ha permitido su tono ni sus palabras y le ha cortado, pero Iglesias ha seguido hablando cada vez más tenso: «¡Que yo he ido a visitar a Jordi Cuxart y Jordi Sánchez cuando te masacraban en los medios de comunicación españoles!. Y yo hablaba con Puigdemont cuando te machacaban. Y hemos defendido...».

La presentadora le pedía que no insultara y respetara, pero no hubo forma de calmarlo: «Sí, sí, respeto y que no insultem, pero desde que ha empezado la tertulia 'Podemos, Podemos, Podemos'. ¡Ya está bien de tanta violencia! ¡Cara dura! Aquí hay una ley racista, y perdón por ponerme así, pero...».

No obstante, Oltra no le permitía más y le cortaba la conexión sin despedir y daba paso a Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso.

Temas

TV3