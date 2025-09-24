Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente A prisión el detenido por asesinar a tiros a un hombre en Alaquàs
Logo Patrocinio
Iglesias, en imagen de archivo. EP

Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»

El exvicepresidente estalla por algunas críticas a Podemos por su postura en la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:44

Tenso momento el que se ha vivido este miércoles durante la intervención de Pablo Iglesias en el programa 'Els matins' de TV3', del que es colaborador habitual. El exvicepresidente del Gobierno ha estallado por las críticas de algunos tertulianos a Podemos al no apoyar la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña.

Iglesias no se ha cortado y ha elevado el tono cargando contra Junts y ERC: «Que Junts sea de derechas no le puede sorprender a nadie. Y que digan que los inmigrantes llegan a Cataluña a acabar con la identidad catalana no sorprende a nadie, pero ver a mi amigo Joan Tardà o a Gabriel Rufián bajando las orejas y tragándose toda esta mierda de Junts y del pujolismo...», señalaba mencionando a Tardà, exportavoz de ERC.

La presentadora, Ariadna Oltra, no ha permitido su tono ni sus palabras y le ha cortado, pero Iglesias ha seguido hablando cada vez más tenso: «¡Que yo he ido a visitar a Jordi Cuxart y Jordi Sánchez cuando te masacraban en los medios de comunicación españoles!. Y yo hablaba con Puigdemont cuando te machacaban. Y hemos defendido...».

La presentadora le pedía que no insultara y respetara, pero no hubo forma de calmarlo: «Sí, sí, respeto y que no insultem, pero desde que ha empezado la tertulia 'Podemos, Podemos, Podemos'. ¡Ya está bien de tanta violencia! ¡Cara dura! Aquí hay una ley racista, y perdón por ponerme así, pero...».

No obstante, Oltra no le permitía más y le cortaba la conexión sin despedir y daba paso a Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  3. 3 Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia
  4. 4

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  5. 5 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  6. 6

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  7. 7 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  8. 8 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  9. 9 «Intentó asesinarme al descubrir que lo había denunciado por violarme»
  10. 10 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»

Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»