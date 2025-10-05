'Bailando con las estrellas' sufre un inesperado abandono y dos nuevas parejas lucharán por quedarse en el programa El formato presentado por Jesús Vázquez continúa su particular aventura tras disputar la cuarta gala

'Bailando con las estrellas' ha vuelto una segunda edición con la misma energía con la que finalizó la anterior entrega en la que María Isabel se coronó como campeona. El formato consigue mantener al público pegado a la pantalla en una noche de sábado y este no iba a ser menos.

Y es que el programa lleva el ritmo a casa con las actuaciones de famosos que tratan cada semana de sorprender al jurado y la audiencia con sus pasos prohibidos. En este sentido, el formato pone a prueba a algunos de los rostros más conocidos del país con estilos de todo tipo que deben defenser en la pista y ante las cámaras.

La cuarta gala ha comenzado con un duro shock para espectadores y concursantes. Tras la eliminación de Pepe Navarro la semana pasada, Iago García y Sara Escudero debían repetir la coreografía de la segunda gala de 'Bailando con las estrellas' para averiguar cuál de ellos tenía irremediablemente que decir adiós al concurso. Sin embargo, la lesión que sufría Sara hace un par de semanas, ha obligado a la concursante a tomar la decisión más difícil de todas: abandonar el concurso.

Sara Escudero debe renunciar por su lesión: "Con todo mi dolor, no puedo bailar"



Los ensayos de la famosa se han dificultado por la tendinitis que sufre en el dedo del pie izquierdo y que le impide apoyar el pie. Lejos de mejorar, la lesión va cada vez a peor, lo que ha obligado a la humorista a decir adiós al programa. Por las normas del formato, Iago se salva de manera automática.

Todas las actuaciones de la cuarta gala de 'Bailando con las estrellas'

Por otro lado, la cuarta gala ha dejado grandes actuaciones. Los concursantes han defendido sus coreografías sobre la pista de baile junto a sus maestros de baile.

La vedette Bárbara Rey continúa ensayando muy duro para mostrar lo mejor de ella misma sobre el escenario y, en esta ocasión, lo hizo con un chachachá junto a su maestro de baile, Abel Gil.

Tania Medina, una de las concursantes mejor valoradas semana tras semana, ha defendido esta semana un contemporáneo junto a David Díaz, su maestro de baile.

Para esta cuarta gala, Blanca Romero ha ensayado un tango argentino junto a Edgar Sztuce, su maestro de baile. La actriz va evolucionando y siempre sorprende a público y jurado con sus dotes para el baile. De hecho, Pelayo Díaz ha señalado que ha sido su mejor actuación hasta la fecha.

Manu Tenorio no empezó con buen pie su paso por 'Bailando con las estrellas', pero lo cierto es que ha ido mejorando y, tras un primer choque con el jurado en la primera gala, ha ido retomando y ganándose el favor del mismo. En esta cuarta gala, el cantante ha sorprendido con un vals junto María Monedero, su maestra de baile.

Jorge González lo ha vuelto a hacer. El cantante nunca decepciona y esta noche el cantante ha bailado un pasodoble junto a Gemma Domínguez, su maestra de baile, consiguiendo los dos primeros dieces de la temporada.

La cantante y actriz Nerea Rodríguez ha defendido como nadie el baile contemporáneo que llevaba toda la semana ensayando junto a Genís Betrian, sobre la pista de baile.

El paso de Anabel Pantoja por 'Bailando con las estrellas' está plagado de sorpresas. La influencer lo está dando todo y, sin duda, está disfrutando con cada reto semanal. Para esta gala, la sobrina de Isabel Pantoja, ha ensayado un pasodoble que ha defendido sobre el escenario junto a su maestro de baile, Álvaro Cuenca.

Matías Roure y Sara Orriols han sorprendido con una tremenda complicidad. Esto generó algún que otro comentario la semana pasada, pero no hay duda de que ha surgido una relación muy especial entre ellos dos. Para esta cuarta gala, han defendido una samba sobre el escenario de 'Bailando con las estrellas'.

Nona Sobo continúa brillando sobre el escenario. La actriz es muy exigente y lo demuestra cada semana rozando la perfección sobre la pista de baile. Para esta cuarta gala, la actriz se ha preparado un vals que ha bailado junto a Max Stryjski, su maestro de baile.

Tras superar 'El último baile' al inicio de esta cuarta gala, Iago García se ha vuelto a subir a la pista de baile para defender una nueva coreografía junto a Inés Miñana, su maestra de baile. En esta ocasión, el actor ha defendido un chachachá.

Finalmente, Bárbara y Abel y Manu y María se enfrentarán al 'último baile' en el próximo programa para intentar seguir en el formato televisivo de Telecinco presentado por Jesús Vázquez.