Diego Martín rememora su antigua relación con Amaia Salamanca: «A día de hoy me lo sigue diciendo...» El actor ha recordado su paso por 'Velvet' y su pareja en la ficción con un cariñoso apodo

DM Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:32 Comenta Compartir

Nueva entrega de 'La Revuelta' que en este arranque de temporada parece lanzada a superar todos los récords que registró el año pasado en su debut en la cadena pública. Y es que el formato presentado por David Broncano está superando en ocasiones a su gran rival en el 'access prime time' como es 'El Hormiguero'.

Algo que no ha pasado desapercibido tampoco para Broncano que ha querido recordarlo a lo largo del programa de este miércoles. Además, el formato ha recibido la visita del cantante argentino Milo J, que ha anunciado en primicia su nueva gira por España con parada en Valencia incluida.

Otro de los invitados de hoy ha sido el archiconocido actor Diego Martín, que ha participado en serie muy populares de la televisión como 'Periodistas', 'Aquí no hay quien viva' o 'Élite'. Precisamente a promocionar otra ficción ha acudido al programa. Concretamente porque protagoniza 'Sin gluten', la nueva serie de RTVE que se ha convertido en el mejor estreno de una comedia de La 1 en 10 años, líder de audiencia en su primera emisión.

La cara que le echa la gente de público es impresionante



Patatas traigo #LaRevuelta pic.twitter.com/84B8PO4SVm — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 15, 2025

Sobre otra de sus series ha hablado el intérprete: 'Velvet', donde formaba pareja con Amaia Salamanca, otra de las actrices más míticas del audiovisual español. Y fue a ella a quien se le ocurrió incluir en el guión un apodo cariñoso para su marido en la ficción, que todavía hoy se lamenta por ello: «Pichín. A día de hoy me lo sigue diciendo y no me he atrevido a decirle que empiece a respetarme», explicaba Diego Martín en su entrevista en La Revuelta. Afortunadamente, Broncano ha puesto a su disposición las cámaras del programa para que pueda enviarle un mensaje conciso: «Amaia, ya está…».