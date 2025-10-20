Los invitados de 'El Hormiguero' para esta semana (20 a 23 de octubre): el seleccionador nacional, dos actores, un reconocido dúo musical y una famosa aristócrata Pablo Motos empieza una nueva semana con el foco en liderar la batalla de audiencias que mantiene con 'La Revuelta'

'El Hormiguero' comienza una nueva semana en la parrilla de Antena 3 con el objetivo de consolidar su liderato en la batalla de audiencias que mantiene desde hace meses con 'La Revuelta' de David Broncano. El programa presentado por Pablo Motos ya ha lanzado los nombres de los invitados que acudirán al espacio de Antena 3.

El seleccionador nacional, un conocido dúo musical español, dos reconocidos actores y una famosa aristócrata visitarán el plató de las hormigas de lunes a jueves, a las 21:45h.

Lunes 20 de octubre. El seleccionador nacional Luis de la Fuente acude al programa tras igualar la mayor racha de partidos consecutivos sin conocer la derrota en la historia de España y con la clasificación encarrilada para el Mundial 2026.

Martes 21. El dúo Taburete, compuesto por Willy Barcenas y Antón Carreño, visita 'El Hormiguero' para presentar su sexto disco de estudio, titulado 'El perro que fuma', que ve la luz el próximo 28 de noviembre.

Miércoles 22. Los actores Blanca Suárez y Manu Ríos acuden a charlar con Pablo Motos sobre la segunda temporada de 'Respira', la ficción de Netflix que llega a la plataforma este 31 de octubre.

Jueves 23. La famosa aristócrata Isabel Preysler cierra la semana con su visita para presentar su nueva obra 'Mi verdadera historia',a la venta un día antes de pasar por 'El Hormiguero'. Sus esperadas memorias en las que rompe falsos mitos que desde hace años circulan sobre ella