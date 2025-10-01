Estos son los cuatro famosos que llegan hoy para concursar en 'Pasapalabra' Un nuevo grupo de celebridades vivirá experiencia de formar parte del programa

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:12

'Pasapalabra' ha tenido un potente mes de septiembre en el que se han puesto a tono para encarar un mes de octubre que puede ser histórico para el concurso. Rosa se ha convertido en concursante bicentenaria, al igual que ha establecido con Manu el duelo más longevo en la historia del programa. Ambos concursantes están a expensas de conseguir el bote millonario que brinda el programa. En este momento, la cifra asciende a 2.176.000 euros.

Los primeros invitados confirmados para los tres programas restantes de la semana son Ana Ruiz y Daniel Diges.

Ana Ruiz

🩵 ¡Nuevos invitados en #Pasapalabra! 🩵



Nos esperan 3 días de diversión y teniendo a Ana Ruiz eso está asegurado. 😂



Te esperamos a las 20:00h en Antena 3. 🔠 pic.twitter.com/gKzmtviNJe — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 1, 2025

Natural de Sevilla, Ana Ruiz (46 años) es una actriz, presentadora y cantante conocida por su papel en series como 'La Familia Mata', 'camera café' o 'Amar en tiempos revueltos'. También tiene una larga trayectoria como actriz teatral con obras como 'Don Juan Tenorio' o 'Doña Rosita la soltera'.

Daniel Diges

¡Algo no muy chiquitito nos acompañará estos días en #Pasapalabra! 🥰



Y además de contar con él, Daniel Diges nos ha contado algunas cosas. 👀 #PasaLaPalabra pic.twitter.com/MgPl7NWcQo — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 1, 2025

Natural de Madrid, Daniel Diges (44 años) es un actor y cantante español que se dio a conocer interpretando a David 'Gato' en la serie juvenil de Antena 3 'Nada es para siempre', entre 1999 y 2000. En 2010 fue el representante de España en el Festival de Eurovisión.