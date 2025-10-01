Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El formato 'Top Chef' ya se emitió en Antena 3 hace más de una década y tenía como jueces a Paco Roncero, Alberto Chicote y Susi Díaz (de izq a drcha). LP

Televisión Española prepara un nuevo concurso de cocina con la exitosa fórmula de Alberto Chicote

La cadena pública apuesta por el formato 'Top Chef' para despertar un mayor interés entre la audiencia

A. Pedroche

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:49

Televisión Española sigue haciendo cambios en su parrilla tratando de imponerse en la batalla de las audiencias. Algunas de sus fortalezas son 'La Revuelta' o 'MasterChef'. En el caso del concurso, es un formato que lleva muchos años dándoles grandes números. Es todo un éxito. La marca 'MasterChef' ha triunfado en todo el mundo y en nuestro país tiene mucho tirón. Cada lunes cientos de miles de espectadores ven el programa. La cadena pública ha realizado varias apuestas similares y ninguna ha tenido mucho éxito. La última fue 'Bake Off: famosos al horno'. Hace unos meses terminó su segunda edición con un correcto resultado por encima de la media de la cadena.

Ahora TVE probará suerte con 'Top Chef: Dulces y famosos'. Será producido por Boxfish, al igual que 'Bake Off', pero desde la corporación pública esperan que el sello 'Top Chef' les ayude algo más a la ahora de atraer espectadores. Este sello de NBCUniversal cuenta con decenas de adaptaciones en todo el mundo. Cabe recordar que en España tuvimos la nuestra. Se emitió en Antena 3 en el año 2013 y tenía como jueces a Alberto Chicote, Susi Díaz y Paco Roncero. Se canceló en 2017.

El nuevo programa, al igual que su antecesor, reunirá a un grupo de celebridades de distintos ámbitos como la televisión, la música, el deporte o el cine. Se convertirán en genios de la repostería poniéndose a prueba cada semana con nuevos retos, recetas imposibles, ideas creativas y la presión de un reloj que no para.

Con esta apuesta RTVE busca fortalecer su nutrida oferta de talents en prime time. Ahora mismo 'MasterChef' y 'Maestros de la costura' son sus propuestas más asentadas. La estrategia pasa por apoyarse en una marca consolidada a nivel mundial para reforzar su apuesta por el entretenimiento, después de que 'Bake Off' no terminara de brillar en audiencias como se esperaba. La gran incógnita será si este cambio de receta consigue endulzar los resultados en La 1 en este apetitoso momento que atraviesa.

La apuesta general por los talents de cocina

Los talents de cocina es un formato que todas las grandes cadenas españolas han trata de replicar. El mundo culinario trae consigo mucha audiencia. Programas como 'Pesadilla en la cocina' han tenido mucho éxito pese a que no son talents necesariamente. La última gran apuesta la hizo Telecinco con 'Next Level Chef'. Este espacio presentado por Blanca Romero no fue un éxito con las audiencias y no tuvo un gran éxito.

