'Bake off: famosos al horno' escoge a su ganador en una final llena de emociones

Martes, 25 de marzo 2025

'Bake off: famosos al horno' ha llegado a su gran final este lunes y pone el cierre definitivo a una edición en la que hemos visto de todo tras los fogones. El programa de RTVE amplia la apuesta de la cadena pública por los formatos que parecen ser una apuesta segura: los de celebrities en la cocina. Esta vez, hemos visto personalidades muy conocidas en España ponerse el delantal para tratar de sorprender a jurado y audiencia con sus creaciones más dulces. Tampoco han faltado los roces y las emociones a flor de piel en cada emisión, hasta llegar a la recta final de este 24 de marzo.

Aunque hemos visto que no ha sido nada fácil llegar hasta aquí, han sido cuatro los aspirantes que han conseguido colarse en la gran final y que competían este lunes por alzarse con la victoria: Lidia, Nagore, Mario y Pol debían superar tres complicados desafíos preparados por el jurado para saber quién de todos ellos se convertiría en el ganador de esta segunda edición de 'Bake off: famosos al horno'.

Aunque las pruebas han estado muy igualadas y los cuatro han demostrado su nivel en repostería, la deliveración del jurado era clara y Mario se convertía en el ganador de la edición.

Nervios y emoción en las pruebas finales

Las pruebas estaban pensadas para demostrar todo lo aprendido en el programa y examinar los conocimientos y aptitudes que realmente los cuatro aspirantes han conseguido durante el programa. Así que han tenido que preparar un petit gateau, macarons y una tarta en tres niveles.

Pero no se han enfrentado a todos estos retos solos. Los finalistas han recibido la visita sorpresa de la cómica Lalachus, que ha llevado su particular toque de humor a la velada para ambientar la final y mostrar su apoyo a los aspirantes. Además de ella, tampoco se han querido perder el último programa el resto de concursantes de la edición, así que Lidia, Nagore, Mario y Pol han estado acompañados muy de cerca por sus excompañeros durante las pruebas.

El jurado, compuesto por las estrellas de la cocina Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular, ha sido tajante con sus valoraciones durante el programa y ha analizado muy al detalle las creaciones de los finalistas durante cada fase de esta última emisión.

En la Prueba Fantasía los cuatro finalistas se han tenido que enfrentar a un pastelito con mucha personalidad: un petit gateau. Pero antes de cocinar, Lalachus ha llegado a la carpa para ayudarles a tranquilizarse ante los nervios de la final con unas técnicas de relajación muy peculiares. Los cuatro platos han resultado bastante igualados para el jurado, así que los cuatro aspirantes pasaban a la prueba siguiente. Aunque tras las valoraciones, han recibido menajes de ánimo y cariño de sus familiares, de la mano de Isabel Gemio.

Después ha llegado la Prueba Superfantasía, en la que han tenido que hornear una tarta macaron y donde uno de los cuatro finalistas ha dicho adiós a la victoria. «La verdad que lo tenemos bastante difícil», confesaba Eva Arguiñano ante la primera eliminación de la noche, que era Pol. «'Bake off' para mí ha sido el enfrentarme a algo que jamás hubiera pensado que sería capaz», confesaba él en su despedida. «Ellos son tan buenos que merecía eso», aseguraba sobre el nivel de sus compañeros y su cuarto puesto en la edición.

Y el último reto ha sido la Prueba Hiperfantasía Máxima, en la que los finalistas han tenido que preparar tres tartas de diferentes tamaños, y cada una debía contar un momento que haya marcado sus vidas. Ha sido sin duda una prueba tan exigente como emotiva, en la que los finalistas se han abierto para ganar la edición y han escuchado las valoraciones del jurado con las emociones a flor de piel.

Finalmente, era Mario el escogido por el jurado para alzarse como ganador de esta segunda edición de 'Bake off: famosos al horno'. «No me lo puedo creer, de verdad», decía emocionado, que estinaba sus 100.000 euros de premio a las fundaciones Aladina y a Autismo España. «Muchísimas gracias, me llevo una experiencia única y un crecimiento personal enorme», confesaba tras su victoria.