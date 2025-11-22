La nieve llega a la Comunitat: la localidad que ha marcado los -8,5ºC este sábado La llegada de una masa de aire ártico a la región ha dejado las primeras nevadas del otoño

Sara Bonillo Valencia Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:24

La llegada de una masa de aire ártico a la Comunitat Valenciana ha dejado las primeras nevadas del otoño. Este viernes, el interior de Castellón amaneció teñido de blanco. Municipios situados a más de 1.000 metros de altitud se despertaron con una capa de nieve que cubría algunas carreteras, campos, coches y tejados de viviendas. Localidades como Vilafranca y Morella fueron las primeras en disfrutar de estos paisajes nevados.

Bon dia! Esta matinada ha nevat dèbilment en alguns punts dels Ports i del Maestrat. ❄️



L'enfarinada ha sigut anecdòtica, com ens mostra la webcam de la Pobla del Bellestar (Vilafranca). pic.twitter.com/cx9JPcgZ0l — AVAMET (@avamet) November 21, 2025

Sin embargo, las temperaturas han continuado en descenso durante esta madrugada. Si este viernes la temperatura mínima se registró en Casas Bajas, con -4,8 grados, este sábado localidad en la que más frío ha hecho ha sido Bocairent (Valencia), con -8,5 grados, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

En el segundo puesto del ranking se encuentra Casas Bajas (Valencia), con -6,3ºC, seguida de Confrides (Alicante) , con -5,3ºC. También ha hecho mucho frío en Requena (Valencia), donde se han registrado -5,9ºC durante las primeras horas de la mañana, o en Ademuz (Valencia), con -4,6ºC.

A continuación detallamos las temperaturas mínimas de este sábado, según los datos de Avamet:

- Bocairent: -8,5ºC

- Casas Bajas: -6,3ºC

- Requena: -5,9ºC

- Ademuz: -4,6ºC

-Agres_ -4,4ºC

- Ayora: -4ºC

- La Pobla de Benifassà: -3,7ºC

- Alcoi: -3,7ºC

- Castielfabib: -3,6ºC

- Utiel: -3,6ºC

- Banyeres de Mariola: -3,5ºC

- Villena: -3,5ºC

- Camporrobles: -3,3ºC

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan que hay que remontarse a 2013 para encontrar unos días tan fríos en un mes de noviembre. Las bajas temperaturas continuarán este sábado, aunque se espera que el domingo, con la entrada de una masa de aire del Atlántico, los termómetros se suavicen y vuelvan a niveles más propios de la época.

El domingo amanecerá con intervalos de nubes altas en el resto de la Comunitat. Las temperaturas mínimas subirán en el interior y se registrarán pocos cambios en el litoral. Las máximas aumentarán notablemente en el tercio norte y litoral norte de Alicante, y se prevén heladas débiles en puntos del interior.