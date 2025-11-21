Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mapa previsto para el martes. Aemet

Aemet confirma un fin de semana invernal en la Comunitat Valenciana y pone fecha al regreso de lluvias débiles y dispersas

Consulta la previsión del tiempo para los próximos días

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:08

Las temperaturas han caído de forma drástica en la Comunitat en los últimos días. Si el pasado viernes las capitales de provincia estaban a 22 grados de temperatura al mediodía, esta semana no alcanzaban los 15. Y las mínimas han bajado de 0 grados en buena parte del interior.

Temperaturas bajas para esta época del año, heladas débiles, fuertes rachas de viento y olejae marcarán el fin de semana en la Comunitat, según la última previsión de Aemet. En el horizonte se dibuja ya una recuperación de las temperaturas y la aparición de algunas lluvias débiles y dispersas.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

