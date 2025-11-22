La masa de aire frío deja temperatura de -5 grados El ambiente gélido continuará este sábado y a partir de domingo los termómetros se recuperarán

Juan Sanchis Valencia Sábado, 22 de noviembre 2025, 02:34 Comenta Compartir

El primer episodio de frío del invierno ya está aquí. Las temperaturas mínimas han llegado este viernes cerca de los cinco grados bajo cero en el municipio de Casas Bajas (-4,8º) en el Rincón de Ademuz, según los medidores de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Medio centenar de municipios de la Comunitat han sobrepasado en esta jornada el nivel de los cero grados.

Según señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el descenso de las temperaturas ha sido gradual y por eso se ha notado un desplome brusco. Pero hay que tener en cuenta que hace una semana al mediodía las temperaturas eran de 22 grados frente a los quince que se han alcanzado hoy.

Las bajas temperaturas continuarán este sábado aunque ya el domingo la entrada de una masa de aire del atlántico permitirá que los termómetros se suavicen y vuelvan a niveles más propios de esta época.

Este viernes las mínimas en las capitales de provincia ha sido, según los datos de Aemet, de 6,9 grados en Valencia, 7,2 en Alicante y 6 en Castellón, la más baja de las tres. Las máximas se han situado en el entorno de los 15 y 16 grados. Como es lógico, las temperaturas más bajas se han registrado en localidades del interior de la Comunitat. El episodio de frío ha sido más suave en el litoral con temperaturas mínimas en el entorno de los seis o siete grados.

La particularidad de este episodio ha sido su brevedad ya que apenas se ha prolongado durante dos jornadas. Además, se ha producido en una época del año en la que no es habitual que se registren temperaturas tan bajas. Según Aemet, hay remontarse a noviembre de 2013 para encontrar unos días tan fríos en el penúltimo mes del año. Hay que tener en cuenta que estos días los termómetros han marcado registros más propios de un mes de enero o febrero.

No ha hecho tanto viento como estaba previsto y esto ha permitido que la sensación de frio no sea tan intensa. Además, en el interior la presencia del viento ha hecho que las heladas no sean tan fuertes por eso las temperaturas no han experimentado un gran desceso.

De todas formas, este episodio de aire ártico frío se ha caracterizado más por su reflejo en las máximas, que se han moderado y han descendido en el entorno de siete grados respecto a hace una semana. Las mínimas se han mantenido en niveles cercanos a los de los últimos días.

Este sábado las mínimas seguirán bajando y se registrarán heladas generalizadas en gran parte del interior peninsular, mientras que las máximas tenderán a subir. A medida que avance el día, un frente atlántico cubrirá toda la Península, suavizando las temperaturas. Se esperan chubascos en gran parte del norte y lluvias persistentes en Galicia y las regiones cantábricas, con posible nieve en el norte de Mallorca.

Por su parte, el domingo habrá abundante nubosidad en la Península y Baleares, con precipitaciones en la mitad norte y en el archipiélago. Las lluvias serán persistentes en Galicia y con chubascos tormentosos en el Cantábrico oriental y Baleares. La cota de nieve rondará los 700 metros, aunque irá subiendo. Las temperaturas subirán de forma generalizada, con vientos predominantes de poniente y suroeste, y heladas débiles en las cordilleras.