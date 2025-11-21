Los municipios donde ha hecho más frío esta noche en la Comunitat: más de 50 localidades, bajo cero La mínima se ha registrado en la zona del Rincón de Ademuz

Nacho Ortega Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:14

El temporal de frío que atraviesa la península y que ha dejado heladas y nieve abundante en el norte de España ha llegado a la Comunitat Valenciana, donde más de 50 municipios han registrado temperaturas por debajo de los 0 grados en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

La temperatura más baja, según la red de medidores de Avamet (Asociación Valenciana de Meteorólogos), se ha vivido en Casa Bajas, en el Rincón de Ademuz, donde se han rozado los -5º, mientras que en el interior de Valencia se han registrado temperaturas muy bajas, como en Requena, Ayora, Enguera o Bocairent, entre otros.

Temperaturas más bajas este viernes 21 de noviembre

Casas Bajas -4,8

Requena Finca San Blas -3,7

Ayora Finca Peralta - Casa Quemada -3,5

Requena Casas del Río -3,4

Enguera Navalón ADENE -3,4

Bocairent Rambla de Mariola -3,1

Ayora La Vega -2,9

la Pobla de Benifassà Coratxà -2,8

Enguera Cañada Molina (RuralCan ADENE) -2,8

Ademuz IES Ademuz -2,7

Casas Bajas Ayuntamiento -2,6

Calles Alcotas -2,6

La Yesa Albergue el Valle -2,6

Villena Sierra de Salinas climatoclab -2,4

Confrides Cim d′Aitana -2,4

Banyeres de Mariola Alberg Ull de Canals -2,2

Vilafranca Pla de Mossorro -2,1

Olocau del Rey la Magdalena (Electra del Maestrazgo) -1,9

Alpuente La Torre -1,9

Cortes de Pallás Venta de Gaeta -1,9

Requena Los Isidros -1,8

Ayora Polígono / Apicultura Cerdá -1,8

Vistabella del Maestrat -1,7

Beneixama poble -1,7

Castellfort -1,4

la Pobla de Benifassà Coll de les Eres -1,4

Ares del Maestrat (Electra del Maestrazgo) -1,3

Xodos Mas de Caixó -1,3

Requena El Rebollar (Coop. Nuestra Señora del Rosario) -1,3

l′Eliana Barranc de Mandor -1,2

Ayora Calle Montemayor -1,1

Bocairent la Canaleta -1,1

Alcoi Menejador (ACIF) -1,1

Vilafranca -1,0

Castielfabib -1,0

Ayora Peñón de Los Machos/Casa Pi -1,0

la Pobla de Benifassà Fredes -0,9

Jérica Los Novales -0,9

Agres la Valleta -0,9

Castell de Castells -0,9

Vilafranca la Pobla del Bellestar -0,8

Castielfabib Arroyo Cerezo -0,8

Utiel La Torre Coop. S.Antonio -0,8

la Canyada Mas del Masero / Cupido -0,8

Villena Peña Rubia -0,8

Ares del Maestrat Coll d′Ares CEGESEM -0,7

Ayora La Mariluna -0,7

Bocairent Càmping Mariola -0,7

Cortes de Arenoso el Esprigolar -0,5

Aras de los Olmos -0,5

Previsión para el fin de semana

Aemet pronostica para el sábado en la Comunitat cielo poco nuboso con intervalos nubosos en el interior del tercio norte. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso ligero de las mínimas en la mitad sur y un ascenso ligero de las máximas en el tercio norte. Heladas débiles en el interior. Viento moderado del noroeste, con tendencia a disminuir a flojo por la tarde; hay probabilidad de rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón.

Para el domingo habrá cielo nuboso, con temperaturas mínimas en ligero ascenso en el interior y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso, notable en el tercio norte y litoral norte de Alicante. Heladas débiles en el interior. Viento flojo del oeste, con intervalos de moderado en la provincia de Valencia.

Previsión en España

La predicción de Aemet avanza que en el cómputo de España la madrugada del sábado será probablemente la más fría de este episodio invernal, con valores entre -2 y -4ºC en amplias zonas de la mitad norte y este y temperaturas de hasta -5ºC en zonas de páramos. Se amanecerá con heladas en amplias zonas del territorio, sobre todo en la mitad norte y este. Las horas centrales del día también tendrán un ambiente muy frío.

Sin embargo, a partir de la mañana o el mediodía del sábado llegará un frente empujado por aire atlántico más templado. De esta manera, se comenzará a notar una subida de las temperaturas diurnas en la mitad norte y también un ascenso de la cota de nieve. Ésta pasará de estar en torno a unos 700 metros a primeras horas del día hasta unos 1.400 metros ya a últimas horas.

Durante este día, las precipitaciones se concentrarán en Galicia, comunidades cantábricas, Navarra, La Rioja y Castilla y León, aunque también podría haber algún chubasco en Baleares.

La llegada de aire templado y húmedo desde el Atlántico seguirá el domingo y dejará lluvias en Galicia, comunidades cantábricas, Pirineos y zonas montañosas de la mitad norte. El portavoz de AEMET ha indicado que este día ya sólo nevará en zonas de alta montaña y prácticamente no habrá heladas. Además, el ambiente diurno será más suave con unos valores otra vez propios de la época del año.