DIRECTO | Última hora de la alerta roja por lluvias en Valencia
Sigue minuto a minuto la información sobre la llegada del exhuracán Gabriel a la Comunitat
Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:18
14:05
Reunión de coordinación de Emergencias a las 16 horas
Emergencias ha convocado para las 16 horas de hoy una reunión de coordinación para tomar decisiones ante el riesgo de fuertes lluvias de las próximas horas. Según la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, «se van a coordinar todas las medidas preventivas» ante este episodio. Están convocados al encuentro todos los servicios de bomberos de la Comunitat, la Delegación del Gobierno, Aemet, las confederaciones hidrográficas, bomberos forestales o Sanidad, entre otros.
14:00
Importante
Peligro de crecidas en cauces y ramblas
«Peligro de crecidas repentinas en cauces menores y ramblas». Es la advertencia referida a Valencia que ha lanzado a las 13 horas de hoy la Confederación Hidrográfica del Júcar a través de su cuenta de X. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) también ha advertido de esta posibilidad en zonas de Aragón, Cataluña, Castellón, Navarra y La Rioja.
13:51
¿Qué significa la alerta roja?
Amarillo, naranja y rojo son los tres niveles con los que AEMET establece el riesgo meteorológico por zonas. En este caso, se combinan dos alertas en la Comunitat, tanto por tormentas, como por lluvias. Y es este último fenómeno el que ha llevado a activar el nivel rojo, también denominado «extremo» o «extraordinario». Pero ¿en qué se traduce?
CASTELLÓN, HOY Y MAÑANA : Se podrían acumular 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Aemet no descarta que haya mucha intensidad en algunos momentos, con la probabilidad de que esa cantidad de lluvia caiga, en algunas zonas, en sólo tres o cuatro horas. El intervalo temporal de mayor riesgo comprende desde las 20 de hoy a las 8 horas de mañana.
VALENCIA, MAÑANA : Tanto en el litoral norte de Valencia como en el litoral sur, en toda la costa, se esperan acumulaciones de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. El intervalo temporal de mayor riesgo comprende desde las 4 horas del lunes hasta la medianoche, es decir madrugada y toda la jornada.
13:37
Importante
¿Dónde se suspenden clases?
Es la pregunta que preocupa esta mañana a muchos padres. Nuestro compañero Moisés Rodríguez se encarga de actualizar esta información y podéis seguirla en este enlace . Albal, Torrent o Paterna han sido algunos de los municipios que ya han anunciado el cierre de aulas para mañana.
13:32
El Ayuntamiento de Valencia ha sido el primero en anunciar que suspendía algunas clases de las pedanías afectadas por la dana , ya incluso antes de que Aemet estableciera la alerta roja. Ahora mismo hay una reunión del CECOPAL, el centro municipal de seguimiento de la emergencia, en la que muy probablemente se decida la suspensión de clases en todos los centros de la ciudad de competencia municipal ante la situación de riesgo de mañana lunes. Iremos confirmando a medida que nos lleguen noticias.
13:27
El mapa del peligro hoy y mañana
Como gráficamente las cosas se entienden mejor, de un vistazo, este es el panorama de riesgo por zonas más actualizado, que nos brinda la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en referencia a la Comunitat. Resumidamente, hoy por la tarde las mayores precipitaciones se esperan entre Tarragona y el litoral norte de Castellón y, mañana lunes, en todo el litoral de la provincia de Valencia.
13:18
Importante
Alerta roja: otra vez mirando al cielo con preocupación
Saludos. Soy Juan Antonio Marrahí y os vamos a informar puntualmente de todas las novedades en relación a la alerta roja por fuertes lluvias que vuelve a sembrar la preocupación en varios puntos de la Comunitat , en especial el litoral norte de Castellón y el litoral de toda la provincia de Valencia. Esta situación especial, la primera tras el verano, llega once meses después de la dana que el pasado 29 de octubre causó la muerte a 229 personas.
