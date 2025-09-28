DIRECTO | Última hora de la alerta roja por lluvias en Valencia

13:51

¿Qué significa la alerta roja?

Amarillo, naranja y rojo son los tres niveles con los que AEMET establece el riesgo meteorológico por zonas. En este caso, se combinan dos alertas en la Comunitat, tanto por tormentas, como por lluvias. Y es este último fenómeno el que ha llevado a activar el nivel rojo, también denominado «extremo» o «extraordinario». Pero ¿en qué se traduce?

CASTELLÓN, HOY Y MAÑANA : Se podrían acumular 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Aemet no descarta que haya mucha intensidad en algunos momentos, con la probabilidad de que esa cantidad de lluvia caiga, en algunas zonas, en sólo tres o cuatro horas. El intervalo temporal de mayor riesgo comprende desde las 20 de hoy a las 8 horas de mañana.

VALENCIA, MAÑANA : Tanto en el litoral norte de Valencia como en el litoral sur, en toda la costa, se esperan acumulaciones de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. El intervalo temporal de mayor riesgo comprende desde las 4 horas del lunes hasta la medianoche, es decir madrugada y toda la jornada.