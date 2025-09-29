Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 24 municipios las cancelan
Tormentas en la Comunitat: estos son los municipios valencianos donde más está lloviendo hoy lunes: hasta 225 l/m2

Gandia es la localidad que acumula la mayor cantidad de precipitaciones hasta las 19.00 horas

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:16

Las tormentas descargan con fuerza este lunes 29 de septiembre en la Comunitat valenciana, en un episodio de lluvias que han obligado a activar la alerta roja en las provincias de Valencia y Castellón. La Ribera y La safor son, por el momento, las comarcas que registran las mayores intensidades y acumulados de precipitaciones. Hasta las 19.00 horas, Gandia acumulaba 225 litros por metros cuadrados, pero decenas de localiidades registraban más de 100 l/m2 a lo largo de la jornada, según datos recogidos por Avamet.

Precipitaciones acumuladas hasta las 19.00 horas (datos Avamet):

-Gandia: 225 litros por metros cuadrado (l/m2).

-Barx: 209,1.

-Eslida: 200.

-Pinet: 191.

-Alfondeguilla: 180.

-Suera: 174,8.

-l′Alcúdia de Veo: 174.

-Aín: 162,2.

-Alzira: 152,4.

-Real de Gandia: 145,2.

-Sueca: 144,8.

-Tales: 140.

-Chóvar: 129,2.

-Cabanes: 128.

-La Vall d′Uixó: 126.

-Artana: 120,9.

-Sant Jordi: 119,4.

-Simat de la Valldigna: 118,6.

-Tavernes de la Valldigna: 117,4.

-Rafelcofer: 117,2.

-Fortaleny: 116,1.

-La Vall d′Alba: 115,8.

-Palmera: . 114

-Onda: . 111,4

-Benicarló: . 109,2

-Palma de Gandia: 107,8.

-Benicull de Xúquer: 107,2.

-Torralba del Pinar: 105,8.

-Càlig: 105.

-La Torre de les Maçanes: 101.

-Peñíscola: 99.

-Parcent: 97,8.

Lo peor del temporal parece estar aún por llegar. Valencia ha entrado en aviso rojo de Aemet a las 19.00 horas de este lunes ante la previsión chubascos acompañados de tormenta localmente muy fuertes o torrenciales. Las provincias de Castellón y Alicante han entrado en aviso naranja.

Previsión del martes 30

Aemet prevé para este martes chubascos acompañados de tormenta la primera mitad del día, que serán localmente fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en litorales y prelitorales de Valencia y norte de Alicante. Las provincias de Valencia y Alicante estrán en aviso naranja, al menos, hasta las 11.00 horas, y Castellón estará en aviso amarillo hasta las 07.00 horas.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

