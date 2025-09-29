Tormentas en la Comunitat: estos son los municipios valencianos donde más está lloviendo hoy lunes: hasta 225 l/m2 Gandia es la localidad que acumula la mayor cantidad de precipitaciones hasta las 19.00 horas

Las tormentas descargan con fuerza este lunes 29 de septiembre en la Comunitat valenciana, en un episodio de lluvias que han obligado a activar la alerta roja en las provincias de Valencia y Castellón. La Ribera y La safor son, por el momento, las comarcas que registran las mayores intensidades y acumulados de precipitaciones. Hasta las 19.00 horas, Gandia acumulaba 225 litros por metros cuadrados, pero decenas de localiidades registraban más de 100 l/m2 a lo largo de la jornada, según datos recogidos por Avamet.

Precipitaciones acumuladas hasta las 19.00 horas (datos Avamet):

-Gandia: 225 litros por metros cuadrado (l/m2).

-Barx: 209,1.

-Eslida: 200.

-Pinet: 191.

-Alfondeguilla: 180.

-Suera: 174,8.

-l′Alcúdia de Veo: 174.

-Aín: 162,2.

-Alzira: 152,4.

-Real de Gandia: 145,2.

-Sueca: 144,8.

-Tales: 140.

-Chóvar: 129,2.

-Cabanes: 128.

-La Vall d′Uixó: 126.

-Artana: 120,9.

-Sant Jordi: 119,4.

-Simat de la Valldigna: 118,6.

-Tavernes de la Valldigna: 117,4.

-Rafelcofer: 117,2.

-Fortaleny: 116,1.

-La Vall d′Alba: 115,8.

-Palmera: . 114

-Onda: . 111,4

-Benicarló: . 109,2

-Palma de Gandia: 107,8.

-Benicull de Xúquer: 107,2.

-Torralba del Pinar: 105,8.

-Càlig: 105.

-La Torre de les Maçanes: 101.

-Peñíscola: 99.

-Parcent: 97,8.

Lo peor del temporal parece estar aún por llegar. Valencia ha entrado en aviso rojo de Aemet a las 19.00 horas de este lunes ante la previsión chubascos acompañados de tormenta localmente muy fuertes o torrenciales. Las provincias de Castellón y Alicante han entrado en aviso naranja.

Previsión del martes 30

Aemet prevé para este martes chubascos acompañados de tormenta la primera mitad del día, que serán localmente fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en litorales y prelitorales de Valencia y norte de Alicante. Las provincias de Valencia y Alicante estrán en aviso naranja, al menos, hasta las 11.00 horas, y Castellón estará en aviso amarillo hasta las 07.00 horas.

