Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz continúa al alza este martes y no deja ningún tramo por debajo de 21,90 euros: las horas prohibitivas para enchufar los electrodomésticos
Lluvias en Valencia este lunes. JL Bort

Aemet activa un aviso naranja este martes en Valencia y Alicante por lluvias y tormentas muy fuertes y señala en qué zonas caerán

El organismo meteorológico retira la alerta a las 11:30 de la mañana

J.Zarco

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:58

Las lluvias y las tormentas han llegado con fuerza a la Comunitat Valencian este lunes, hasta el punto de que la Agencia Estatal de Meteorología activó un aviso rojo en la provincia de Valencia. De igual modo, se cancelaron clases en los colegios y universidades. En localidades como Gandía se han acumulado 225 litros por metro cuadrado.

Para este martes 30 el organismo meteorológico rebaja la alerta a naranja en Valencia y la mantiene en Alicante, ambas durante la madrugada y hasta las 11:30 horas. En Castellón el aviso es amarillo hasta las 6:30 horas.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Se espera un cielo muy nuboso o cubierto con chubascos acompañados de tormenta, que serán localmente fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en litorales y prelitorales de Valencia y norte de Alicante. Remitirán la segunda mitad del día, tendiendo a cielo con intervalos nubosos y precipitaciones ocasionales por la tarde.

Noticias relacionadas

El temporal golpea al tráfico aéreo: retrasos de hasta dos horas y cancelaciones en el aeropuerto de Manises

El temporal golpea al tráfico aéreo: retrasos de hasta dos horas y cancelaciones en el aeropuerto de Manises

El temporal se ceba en Castellón con 172 litros, retrasos de Cercanías y rescates de conductores

El temporal se ceba en Castellón con 172 litros, retrasos de Cercanías y rescates de conductores

Calma tensa en los polígonos industriales tras una noche con leves incidencias por la lluvia

Calma tensa en los polígonos industriales tras una noche con leves incidencias por la lluvia

Las temperaturas mínimas en descenso en el tercio norte y sin cambios en el resto, mientras que las máximas en ascenso en la mitad norte y en bajada en la mitad sur. Viento moderado del nordeste en el litoral, ocasionalmente fuerte en el litoral central a primeras horas; en el interior se espera viento flojo del nordeste con intervalos de intensidad moderada, disminuyendo a viento flojo variable a últimas horas.

El miércoles 1 de octubre Aemet anuncia intervalos nubosos en Alicante y sur de Valencia, con posibles precipitaciones dispersas en el litoral a primeras horas, tendiendo a cielo poco nuboso. En el resto de zonas un cielo poco nuboso. Por la mañana, habrá brumas y probables bancos de niebla en interiores de Valencia y Alicante. Las mínimas caerán ligeramente y las máximas en subirán en Valencia y norte de Alicante. Viento del nordeste en el litoral de Alicante, disminuyendo a flojo la segunda mitad del día. En las demás zonas se viento flojo variable, tendiendo por la tarde a sur y sureste flojo en el litoral.

El jueves 2 es el día en el que, según Aemet, desaparecen por completo las lluvias. La previsión es de intervalos nubosos, con probables brumas y bancos de niebla por la mañana en los interiores de Valencia y Alicante. Viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.

Y el viernes 3 intervalos nubosos, con posibles brumas y bancos de niebla por la mañana en interiores de Valencia y Alicante. Viento flojo del suroeste en el litoral de Alicante y viento flojo variable en el resto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  2. 2 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 32 municipios las cancelan
  3. 3 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  6. 6 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 27 municipios las cancelan
  7. 7 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  8. 8 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  9. 9 «Señor ministro, usted es imbécil»
  10. 10 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aemet activa un aviso naranja este martes en Valencia y Alicante por lluvias y tormentas muy fuertes y señala en qué zonas caerán

Aemet activa un aviso naranja este martes en Valencia y Alicante por lluvias y tormentas muy fuertes y señala en qué zonas caerán