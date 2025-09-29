Aemet activa un aviso naranja este martes en Valencia y Alicante por lluvias y tormentas muy fuertes y señala en qué zonas caerán El organismo meteorológico retira la alerta a las 11:30 de la mañana

Las lluvias y las tormentas han llegado con fuerza a la Comunitat Valencian este lunes, hasta el punto de que la Agencia Estatal de Meteorología activó un aviso rojo en la provincia de Valencia. De igual modo, se cancelaron clases en los colegios y universidades. En localidades como Gandía se han acumulado 225 litros por metro cuadrado.

Para este martes 30 el organismo meteorológico rebaja la alerta a naranja en Valencia y la mantiene en Alicante, ambas durante la madrugada y hasta las 11:30 horas. En Castellón el aviso es amarillo hasta las 6:30 horas.

Se espera un cielo muy nuboso o cubierto con chubascos acompañados de tormenta, que serán localmente fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en litorales y prelitorales de Valencia y norte de Alicante. Remitirán la segunda mitad del día, tendiendo a cielo con intervalos nubosos y precipitaciones ocasionales por la tarde.

Las temperaturas mínimas en descenso en el tercio norte y sin cambios en el resto, mientras que las máximas en ascenso en la mitad norte y en bajada en la mitad sur. Viento moderado del nordeste en el litoral, ocasionalmente fuerte en el litoral central a primeras horas; en el interior se espera viento flojo del nordeste con intervalos de intensidad moderada, disminuyendo a viento flojo variable a últimas horas.

El miércoles 1 de octubre Aemet anuncia intervalos nubosos en Alicante y sur de Valencia, con posibles precipitaciones dispersas en el litoral a primeras horas, tendiendo a cielo poco nuboso. En el resto de zonas un cielo poco nuboso. Por la mañana, habrá brumas y probables bancos de niebla en interiores de Valencia y Alicante. Las mínimas caerán ligeramente y las máximas en subirán en Valencia y norte de Alicante. Viento del nordeste en el litoral de Alicante, disminuyendo a flojo la segunda mitad del día. En las demás zonas se viento flojo variable, tendiendo por la tarde a sur y sureste flojo en el litoral.

El jueves 2 es el día en el que, según Aemet, desaparecen por completo las lluvias. La previsión es de intervalos nubosos, con probables brumas y bancos de niebla por la mañana en los interiores de Valencia y Alicante. Viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.

Y el viernes 3 intervalos nubosos, con posibles brumas y bancos de niebla por la mañana en interiores de Valencia y Alicante. Viento flojo del suroeste en el litoral de Alicante y viento flojo variable en el resto.