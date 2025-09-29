Calma tensa en los polígonos industriales tras una noche con leves incidencias por la lluvia Un corrimiento de tierras obliga a cerrar uno de los accesos al Parque Tecnológico de Paterna

Javier Gascó Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:51

Los polígonos industriales se convirtieron en unas de las áreas más afectadas tras la dana del 29 de octubre de 2024. Este lunes, once meses después la tragedia, las lluvias volvían a amenazar con provocar inundaciones en los principales parques empresariales de la provincia de Valencia. Sin embargo, a primera hora de la mañana la situación reinante era la de relativa normalidad, pese a las leves inundaciones que han dejado las tormentas nocturnas en algunos puntos localizados de la región.

Entre los efectos más reseñables destaca un corrimiento de tierras en la carretera CV-3103, que conecta el centro de ocio Heron City con el Parque Tecnológico de Paterna, que ha obligado a cerrar uno de los accesos secundarios -el de la calle Juan de la Cierva- al polígono industrial. Sin emabrgo, en torno al mediodía el Ayuntamiento de Paterna ha informado de que la incidencia estaba resulta, por lo que estaba permitido volver a circular con normalidad.

En el Parque Logístico Valencia, una de las zonas más afectadas por la dana del año pasado debido a su proximidad al barranco del Pozalet, los accesos no se han visto afectados por las lluvias. Sin embargo, los bomberos han tenido que intervenir para achicar el agua de una de las calles más próximas al barranco, que ha sufrido pequeñas inundaciones durante la noche.

También se han inundado algunas calles en Fuente del Jarro, aunque desde el EGM Fuente del Jarro aseguran que la incidencia ha quedado resuelta a primera hora de la mañana y destacan el buen funcionamiento de la red de alcantarillado. Durante la noche, el agua y el viento han arrastrado contenedores, aunque el parque está «operativo con normalidad».

Sí que se ha percibido un flujo mucho menor de trabajadores y bastante menos tráfico en las zonas empresariales de Picanya, Paiporta, Quart, Riba-roja, Xirivella o Beniparrell, entre otras.