Manises, Aldaia y Pedralba, las zonas más afectadas por el momento

Paco Moreno Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:28 | Actualizado 08:54h.

Todavía falta mucho para que acabe la alerta roja decretada para este lunes, lo que será a las 23.59 horas, aunque a las ocho de la mañana los miles de vecinos que viven en los municipios dana pudieron respirar tranquilos. La tormenta se ha centrado en la madrugada en la Sierra de Espadán y salvo alguna excepción, no ha caído con la intensidad que se temía en la comarca de l'Horta y zonas de interior como Los Serranos o la Hoya de Buñol.

Así, a la hora citada, los pluviómetros de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET) establecían que el situado en la Presa, en Manises, era el aparato en la zona dana con la marca más alta, al llegar en el acumulado a 73,8 litros por metro cuadrado. A las ocho de la mañana ya no llovía en el municipio del parque del Turia. Aún así, varias calles del municipio registraron inundaciones y hasta algún vecino quitó imbornales.

En segundo lugar se situaba Aldaia, en concreto en la zona del Barrio del Cristo, con 67,6 litros por metro cuadrado. El barranco de la Saleta ofreció uno de los sustos de la madrugada, con un amago de desbordamiento que por fortuna se solventó con las compuertas instaladas en la parte más frágil del casco urbano, junto a la estación de Cercanías.

En Pedralba, el pluviómetro marcaba a las ocho de la mañana 56 litros por metro cuadrado, en el aparato instalado en la Cueva del Terrero. Vilamarxant se situó con 45,8 litros por metro cuadrado en otra posición destacada, con lo que se empezó a configurar el eje de la A-3 y el Parque Natural del Turia como los lugares pro donde pasó la tormenta de madrugada.

Mientras, en el entorno del barranco del Poyo, los vecinos han cogido aire de momento. Desde Chiva, con apenas 23,4 litros, pasando por Picanya con 21,8 o Catarroja con 11,2. El municipio más castigado por la dana del pasado 29 de octubre, Paiporta, se quedó en el inicio de la alerta roja con 14,2 litros por metro cuadrado.

Aún así, hay que tener en cuenta que se trata de municipios con el alcantarillado muy castigado, todavía repleto de barro, y los barrancos en precario con apenas unos taludes de escollera en el mejor de los casos para impedir nuevos derrumbes. De ahí el interés en ver si estas cifras se han plasmado en algún tipo de emergencia. De momento, no consta ninguna.