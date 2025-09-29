Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta empieza a llenarse de madrugada Los vecinos pasan las horas asomados a las ventanas junto al barranco mientras las compuertas aguantan: «Estamos pasando miedo»

La Saleta, en la zona del paso inferior con la estación de Cercanías al fondo de la imagen.

Los pluviómetros de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET) apenas habían superado los 50 litros por metro cuadrado cuando el agua comenzó a llenar la madrugada de este lunes el barranco de la Saleta, en el último tramo urbano que atraviesa el cauce en Aldaia. «La gente está pasando la madrugada asomada a las ventanas. Ha llovido mucho en poco tiempo y estamos pasando miedo», explicó a LAS PROVINCIAS Vicente Carcelén, portavoz de la asociación de víctimas de la dana de dicha localidad.

La alerta roja generalizada en casi toda la provincia de Valencia se esperaba con más temor en Aldaia, donde el Ayuntamiento comenzó a colocar compuertas antirriadas a primera hora de la mañana. El motivo es que el barranco de la Saleta, una vez que comienza a atravesar las calles de Aldaia, va perdiendo profundidad hasta quedar como un jardín cualquiera al llegar junto a la estación, donde lo corta un paso inferior.

Poco después de las una y media de la madrugada, el agua ya desbordada por encima del paso inferior, cubriendo totalmente las rampas, además de empezar a esparcirse por todos lados. Carcelén destacó que las compuertas «están aguantando, parece que se ha controlado el agua y están dando resultado».

El tramo urbano de la Salera, en una imagen a la una y cuarto de la madrugada.

La Policía Local no paraba de hacer rondas y el alcalde Guillermo Luján se acercó al lugar para observar si el caudal rebosada las defensas y empezaba a llegar a las calles cercanas. El Ayuntamiento ha colocado compuertas en nueve zonas, más altas que las anteriores que destrozó la dana. Aún así, también hay sacos terreros apilados.

A la misma hora que sucedía esto en Aldaia, la tormenta descargaba con más intensidad en Manises, donde el pluviómetro de La Presa registraba 72 litros por metro cuadrado acumulados. El barrio del Cristo de Aldaia era otra de las zonas castigadas, mientras que Aín, Alfondeguilla y Suera completaban los municipios con más lluvias.

En Valencia, era el entorno de la avenida del Cid con más acumulación de agua, al superar los 20 litros por metro cuadrado. La tormenta se dejaba notar en los alrededores de la A-3 claramente, siendo Aldaia uno de los lugares más débiles por la precariedad de su barranco.

La intención del Ayuntamiento es profundizar el tramo final del barranco y darle una salida al agua fuera del casco urbano, en dirección a su encuentro con el canal que se construirá hasta el nuevo cauce. De este modo, se pretende evitar los desbordamientos de la Saleta, de los que se producen varios al año.

