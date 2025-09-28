Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Supermercado Consum. Sur

Comunicado de Consum sobre la apertura de sus supermercados tras la alerta roja por lluvias en Valencia

La cadena anuncia que cierra todas sus tiendas durante este lunes

J.Zarco

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:21

Ante la alerta roja por fuertes lluvias en la provincia de Valencia este lunes, Consum ha anunciado que sus supermercados permanecerán cerrados durante todo el día.

El cierre afectará a un total de 182 tiendas y el servicio de tienda online también queda suspendido en las zonas afectadas. La clausura está prevista hasta que pase el estado de alerta.

Añaden que los trabajadores de las plataformas de Silla, Quart y Riba-roja han se marcharán esta noche a sus casas antes del inicio de la alerta.

El director general de Consum, Antonio Rodríguez, ya anunció en mayo que las tiendas de la cooperativa cerrarán sus puertas siempre que se declare una alerta roja meteorológica para evitar riesgos tanto a los consumidores como a los propios trabajadores de la compañía.

