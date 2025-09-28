Los municipios que suspenden las clases este lunes por la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valencia cierra los colegios en las pedanías del sur y municipios de toda la provincia ya toman la misma medida

La alerta por lluvias intensas para este lunes en toda la provincia de Valencia va a dejar a miles de escoleras en casa por primera vez en este centro escolar. Después de la dana del 29 de octubre de 2024 y ante la situación especial de las zonas arrasadas (alcantarillado aún sin reparar, barrancos por reacondicionar y a la espera de que el nuevo Patricova delimite otra vez las zonas inundables), los Ayuntamientos se decantan por extremar las precauciones.

Estos son los municipios que ya han anunciado la suspensión de la actividad educativa, que en la inmensa mayoría viene acompañada del cierre de edificios públicos. A esto habrá que añadir las universidades: la Politècnica y la Cardenal Herrera CEU ya ha decidido suspender las clases en sus campus, y otra, como la de Valencia, esperarán a una reunión con la Generalitat prevista para este domingo por la tarde. Este es un listado que se halla en actualización, así que es recomendable también consultar la información oficial del municipio de residencia:

-Alaquàs

-Albal

-Aldaia

-Alfafar

-Alzira

-Benaguasil

-Benetússer

-Beniparrell

-Benissanó

-Buñol

-Burjassot

-Camp de Morvedre, comarca al completo

-Carcaixent

-Cheste

-Chiva

-Cullera

-El Puig

-La Pobla de Vallbona

-Loriguilla

-Gátova

-Manises

-Massanassa

-Mislata

-Montserrat

-Museros

-Paiporta

-Paterna

-Rafelbunyol

-Riba-roja

-Serra

-Silla

-Sueca

-Torrent

-Valencia, para 19 centros educativos, principalmente en las pedanías del sur afectadas por la dana (el Cecopal está reunido y anunciará a lo largo del día las medidas que adopta tras el aviso rojo activado por Emergencias y Aemet)

-Vilamarxant

Valencia, para las pedanías del sur, ya anunció que dejaría a los alumnos en casa, entre otras medidas, en cuanto hay emergencia de nivel naranja por parte de la Generalitat. Eso ha ocurrido en la mañana de este domingo. En ese momento, el cierre de centros se ha extendido, en el caso del término municipal de la ciudad, a los ubicados en zonas inundables, como en El Palmar o Masarrojos. Pero es que la situación se está agravando con el paso de las horas y Aemet ya ha emitido una alerta roja para este lunes. Pasadas las 12:30, el 112, ha elevado al nivel rojo la emergencia en el litoral norte de Castellón y todo el del Valencia, y mantiene el naranja en el interior. La suspensión de clases está siendo en cascada, hay numerosos Cecopal de Ayuntamientos reunidos, y otros que van a espera a la evolución.

Albal y Torrent ya han sido los primeros en adoptar medidas en previsión de una alerta roja. Hay que recordar que el viernes, Mislata y Manises ya acordaron que con alerta naranja ya dejarían a los alumnos en clase, medida que estudian adoptar de forma colegiada 20 municipios de l'Horta Sud. Llama la atención que, cuando el nivel de emergencia ha pasado a rojo, la primera comarca que de forma conjunta ha decidido suspender la actividad educativa ha sido Camp de Morvedre, cuyos núcleos más poblados son los del término municipal de Sagunto, con el centro histórico y el de Puerto. Esta zona está afectada por el Palancia y en el comunicado se recomienda no transitar ni estacionar en ramblas y zonas inundables, que hay en la mayoría de localidades, algunas más pequeñas como las de la subcomarca de Les Valls.

En Catarroja este lunes es festivo y ya no había clases, pero se han suspendido los actos previstos para este lunes y se han cerrado instalaciones deportivas y otras municipales como el cementerio. Los Ayuntamientos ya están realizando comunicaciones desde pasado el mediodía, recordando las medidas de protección a la ciudadanía. En municipios como Vilamarxant, afectado por la dana, se ha prohibido utilizar pasos inferiores y transitar por barrancos. En la inmensa mayoría de las localidades, se informa del cierre de edificios municipales

(Esta información se irá actualizando conforme los municipios anuncien las medidas que adoptan ante el aviso rojo)