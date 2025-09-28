Aemet adelanta el aviso naranja en Valencia y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas Las lluvias que trae la borrasca extratropical 'Gabrielle' llegan a la Comunitat el domingo y por la tarde y se mantendrán hasta el martes

La lluvia vuelve a la Comunitat Valenciana desde este domingo 28 de septiembre y dejará precipitaciones muy intensas en especial el lunes 29. Los restos del exhuracán 'Gabrielle', convertido ahora en borrasca extratropical, han activado varios avisos en Valencia, Alicante y Castellón, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que también alerta de lluvias y tormentas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunitat Valenciana

La Aemet emitió ayer un aviso especial por «lluvias muy fuertes y persistentes» que afectarán a los tercios sur y este peninsulares, y el 112 ha lanzado un aviso ante la llegada de este fenómeno. «Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado», subraya Aemet.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha actualizado las alertas por lluvias y tormentas para hoy domingo 28/09 en Castellón y Valencia, de manera que se pasa de amarillo a naranja en el litoral norte de Castellón y se activa el nivel naranja en el interior de Valencia.

Así, Aemet ha activado desde este domingo y hasta el martes avisos por lluvias y tormentas en Castellón y Valencia, con riesgo importante en varias zonas del interior y litoral, que se extienden desde las 15 horas del domingo en Castellón, y que en el caso de Valencia permanece activo desde las 18 horas.

28/09 08:54 Avisos activos hoy y mañana en Comunitat Valenciana por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Provincia de Valencia

Interior norte

- Aviso naranja (riesgo importante) por lluvias: hasta 40 l/m² en una hora.

- Aviso amarillo por tormentas en la misma franja (18:00-23:59 h).

Interior sur

- Aviso naranja (riesgo importante) por lluvias: hasta 40 l/m² en una hora.

- Aviso amarillo por tormentas.

Provincia de Castellón

Litoral norte

- Aviso naranja (riesgo importante) por lluvias: hasta 80 l/m² en una hora, con posibilidad de acumular 120 l/m² en solo 3-4 horas.

- En 12 horas, los acumulados pueden llegar a 120 l/m².

- Aviso amarillo por tormentas en la misma franja horaria.

Interior norte

- Aviso amarillo por lluvias: hasta 20 l/m² en una hora y 60 l/m² en 12 horas.

- Aviso amarillo por tormentas.

Interior sur

- Aviso amarillo por lluvias: hasta 20 l/m² en una hora.

- Aviso amarillo por tormentas.

El lunes llega lo peor

La jornada del lunes 29 de septiembre de 2025 estará marcada por la inestabilidad en la provincia de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por lluvias intensas y tormentas que se prolongarán durante todo el día (se activaron el domingo), desde la medianoche hasta las 23:59 horas.

En el conjunto de la provincia de Valencia se mantiene el riesgo importante (nivel naranja) por lluvias, con acumulados que pueden alcanzar hasta 40 litros por metro cuadrado en solo una hora. Estas precipitaciones podrán darse tanto en el interior como en el litoral, afectando tanto al norte como al sur del territorio.

Los registros más significativos podrían producirse en el litoral norte y sur de Valencia, donde la Aemet advierte de la posibilidad de acumular hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el interior norte y sur, las precipitaciones podrían dejar hasta 100 litros en el mismo intervalo temporal. Estas cantidades, unidas a la intensidad horaria, aumentan el riesgo de inundaciones locales y desbordamientos en barrancos y ramblas.

A las lluvias se suma el riesgo de tormentas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% en toda la provincia. Estas tormentas podrán ir acompañadas de aparato eléctrico y rachas de viento fuertes, incrementando los riesgos asociados a la situación meteorológica.

Además, hay avisos amarillos en toda la provincia de Alicante y Castellón durante el lunes por lluvias acumuladas de hasta 60 l/m2 en 12 horas.

Avisos activos hasta el martes

Para el martes 30 de septiembre se mantiene el aviso amarillo en buena parte de la Comunitat hasta las 12 horas del mediodía por lluvias de hasta 30 L/m2 en una hora o acumulados de 60 l/m2 en 12 horas en todo el litoral de Castellón y de Valencia, el litoral norte de Alicante, el interior de Valencia y el interior norte de Alicante.

La Aemet recomienda extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos por carretera, y evitar permanecer en zonas inundables. Las autoridades locales aconsejan mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil.