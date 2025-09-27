Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Lotería Nacional deja el primer premio en un pueblo de 722 vecinos que es un paraíso del senderismo
Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana

Damián Torres

Valencia, Alicante y Castellón estarán el lunes en aviso naranja ante la probabilidad de fuertes tormentas

AT

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:15

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), ha emitido este sábado un aviso especial que alerta de la llegada de un episodio de fuertes y persistentes lluvias, que podrían venir acompañados de granizo, en el sur de la Comunitat Valenciana el lunes 29 y el martes 30 de septiembre.

El aviso, que ya ha sido enviado a las agencias y ayuntamientos implicados en situaciones de emergencia por inundaciones, advierte de que, según la predicción de Aemet, las mayores intensidades y acumulados se concentrarán en el sur de la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Valencia, donde podrían superarse los 200/250 l/m2 entre el lunes y la mañana del martes.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas en toda la provincia de Valencia; alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante y amarilla por lluvias en el resto de la provincia; y alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Castellón y amarilla por los dos riesgos en el resto de la provincia.

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Además, recuerda la importancia de seguir «las recomendaciones, consejos e información que se notifiquen a través de las fuentes oficiales, como es el caso del teléfono único 1·1·2», y aconseja a los municipios donde aún continúen los trabajos de recuperación de la dana de octubre de 2024 «que estén pendientes de la evolución del episodio, sobre todo, de los trabajadores y maquinaria pesada presentes en sus municipios y que pueden estar pendientes de un aviso de evacuación de la zona de trabajo».

En el aviso, el Centro de Coordinación de Emergencias, recomienda a los ayuntamientos que adopten medidas de prevención como evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.

Y repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es;en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

