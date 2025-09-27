Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mapa previsto para el domingo por la noche. Aemet

Aemet anuncia tormentas para este domingo por la tarde en la Comunitat Valenciana y señala las zonas donde lloverá

La provincia de Castellón estará en aviso amarillo ante la probabilidad de fuertes precipitaciones a partir de las 15.00 horas

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:11

La Comunitat Valenciana encara al menos tres días de lluvias y tormentas fuertes, según informa Aemet. La última previsión de la agencia confirma precipitaciones de importancia hasta el martes 30 de septiembre. La llegada al Mediterráneo del ex-huracán Gabrielle, convertido ya en borrasca, amenaza con descargar en los próximos días chubascos tormentosos localmente fuertes y persistentes en la Comunitat, que pueden ir acompañados de granizo.

Aemet prevé ya para este domingo 28 de septiembre intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución diurna. En la segunda mitad del día serán probables chubascos acompañados de tormenta en el norte de Castellón que pueden ser localmente fuertes; no se descarta que puedan producirse en otras zonas de la mitad norte (Valencia y Castellón) más débiles y aislados.

La provincia de Castellón estará en aviso amarillo ante la probabilidad de fuertes lluvias y tormentas a partir de las 15.00 horas.

Las temperaturas mínimas subirán de forma generalizada este domingo y las máximas bajarán, salvo en el interior y los litorales, donde no cambiarán. El viento soplara flojo variable, tendiendo a predominar la componente este en las horas centrales.

El lunes 29 y el martes 30 serán los días más adversos del episodio de lluvias. Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, a lo largo del tercio oriental peninsular, costa del Sol y entorno del Estrecho. Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el sur de la Comunitat Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 200-250 litros por metros cuadrado, con intensidades torrenciales.

