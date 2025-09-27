Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mapa previsto para la noche del domingo.

Mapa previsto para la noche del domingo. Aemet

Aemet anuncia tormentas localmente fuertes en la Comunitat Valenciana y activa un triple aviso naranja

Las lluvias más importantes se registrarán en el litoral y prelitoral de Castellón y Valencia

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:20

El tiempo se complica en la Comunitat Valenciana. Aemet ha activado para mañana domingo 28 de septiempre un aviso amarillo ante la previsión de fuertes lluvias en algunas zonas. La situación se complicará aún más el lunes, con un triple aviso naranja en Valencia, Alicante y Castellón.

La previsión es que el domingo amanezca con intervalos nubosos en la Comunitat, aumentando a cielo nuboso en la mitad norte la segunda mitad del día. Aemet anuncia probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Castellón durante la segunda mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes. En Valencia y Alicante, no se descartan precipitaciones de forma más débil y dispersa. La Agencia Estatal de Metorología ha activado un aviso amarillo en Castellón por fuertes lluvias y tormentas a partir de las 18.00 horas.

Mapa previsto para el lunes. Aemet

El lunes 29 de septiembre será un día muy complicado en la Comunitat. Aemet ha activado un triple aviso naranja en Valencia, Alicante y Castellón ante la probabilidad de fuertes tormentas. El día amanecerá ya muy nuboso. Se esperan chubascos y tormentas, que podrían ser localmente fuertes y persistentes en el litoral y prelitoral de Castellón y Valencia. Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el sur de la Comunitat Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 200-250 litros por metros cuadrado, con intensidades torrenciales.

Nivel NARANJA: peligro importante: En este nivel de alerta intermedio, el peligro es importante. Los bienes y la población vulnerable en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves.

En este nivel, la recomendación es: «Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada».

