Aemet señala los días y las zonas de la Comunitat Valenciana donde más lloverá: acumulados de hasta 250 l/m2

AT

Aemet señala los días y las zonas de la Comunitat Valenciana donde más lloverá: acumulados de hasta 250 l/m2

Valencia, Alicante y Castellón estarán el lunes en aviso naranja ante la probabilidad de fuertes tormentas

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:20

Aemet informa de que el ex-huracán Gabrielle, convertido ya en borrasca, penetrará por el oeste de la península ibérica, desplazándose hacia el sureste a medida que pierde rápidamente intensidad. No obstante, el seno de bajas presiones que quedará situado sobre el tercio sur peninsular, junto con las altas presiones al norte, darán lugar a un flujo húmedo del este sobre la fachada mediterránea que, unido a la humedad subtropical en niveles medios y a la inestabilidad asociada a la vaguada en altura que acompaña a la perturbación, podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsulares en los próximos días. Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado.

A partir de la madrugada del domingo se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes y persistentes en puntos de la Comunitat Valenciana, que pueden ir acompañados de granizo.

El lunes 29 y el martes 30 serán los días más adversos del episodio. Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, a lo largo del tercio oriental peninsular, costa del Sol y entorno del Estrecho. Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el sur de la Comunitat Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 200-250 litros por metros cuadrado, con intensidades torrenciales.

Valencia, Alicante y Castellón estarán el lunes en aviso naranja ante la probabilidad de chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y persistentes.

Mapa de lluvias previsto para el lunes. Aemet

Existe una alta incertidumbre en la trayectoria de la borrasca y en la interacción entre los distintos elementos que conforman esta situación, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas horas.

Previsión del tiempo en Valencia, Alicante y Castellón

Previsión del tiempo en la provincia de Valencia

Previsión del tiempo en Alicante

Previsión del tiempo en Castellón

AEMET actualizará esta información y recomienda un seguimiento detallado y actualizado de esta situación a través de sus predicciones y avisos de fenómenos meteorológicos adversos en www.aemet.es.

