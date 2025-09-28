Valencia suspende las clases mañana lunes en 19 colegios de la capital y las Pedanías Sur por la alerta por lluvias Además se cierran parques y jardines, cementerios, se suspende la actividad deportiva al aire libre y se activa el CAES de Emergencia Climática de El Carmen

El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta por lluvias anunciada para mañana lunes 29 de septiembre, tras el anuncio de Aemet y el Centro de Coordinación de Emergencias de lluvias acumuladas de hasta 250 l/m2 y riesgo de inundaciones.

Ya para el día de hoy Emergencias ha elevado desde las 10 horas el nivel de riesgo ante la previsión de fuertes lluvias. En la provincia de Valencia, hay alerta por precipitaciones con nivel naranja en toda la provincia, si bien la Agencia Estatal de Meteorología sitúa el mayor riesgo este domingo en los pueblos del interior, con lluvias que podrían acumular hasta 40 litros en una hora. La Generalitat también establece en Valencia alerta por tormentas.

Las medidas, adoptadas cuando el nivel de alerta era naranja y que podrían ampliarse con el aviso rojo, son:

• Suspensión de la actividad lectiva en los centros escolares de Pedanías Sur afectadas por la dana de octubre de 2024 y zonas inundables de la ciudad. Los centros educativos que este lunes 29 de septiembre no tendrán clases son los siguientes:

ZONAS INUNDABLES:

• CEIP Camí de l'Horta Benimàmet-Beniferri

• CEIP José Senent Masarrochos

• IES Isabel de Villena Valencia

• CEIP Vicente Blasco Ibáñez Valencia

• Escola Privada de Música de El Palmar Palmar (El)

• Escola Privada de Música Agrupació Musical Masarrochos

• Centre Estranger Valencia Montessori School Valencia

CENTROS PEDANÍAS AFECTADAS POR LA DANA OCTUBRE 2024:

• Centre Privat Nuestra Señora del Rosario Valencia

• CEIP Forn d'Alcedo Horno De Alcedo

• CEIP Padre Manjón Valencia

• Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral

• Escola Privada de Música C.Instr. Musical Castellar-oliveral

• IES El Ravatxol Castellar-Oliveral

• CEIP Castellar- Oliveral Castellar-Oliveral

• Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-La Torre Valencia

• Centre Privat FP Cf folgado Valencia

• CEE PÚB. Rosa Llácer Castellar-Oliveral

• Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes Castellar-Oliveral

• Escola Privada de Música Sedajazz Valencia

En el resto de centros escolares de la ciudad se recomienda suspender las actividades al aire libre en zonas de recreo y ser trasladadas a zonas de interior.

• Suspensión de las actividades deportivas de la Fundación Deportiva Municipal al aire libre

• Cierre de los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior

• Cierre de los cementerios municipales

• Apertura del CAES de Emergencias Climáticas del Carmen que se suman al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet

Se recomienda hacer seguimiento de las alertas a través de los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Valencia, en el que se actualizará toda la información.

Riesgos en Valencia, Alicante y Castellón

El 112 ha ido elevando los niveles de riesgo, con la última actualización al mediodía de hoy. En Castellón, por ejemplo, Emergencias ha fijado la alerta roja por lluvias en el litoral norte, donde se esperan las mayores precipitaciones desde las 18 horas. Al mismo tiempo, hay nivel naranja por las precipitaciones en el resto de la provincia.

En Valencia se ha establecido el nivel rojo en todo el litoral de la provincia, mientras que se mantiene el naranja en todo el interior.

Para Alicante, se establece el nivel naranja por lluvias en el interior y litoral norte de la provincia. El riesgo menor, el amarillo, queda solo para el litoral sur.

La secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, ha matizado en unas declaraciones que está es «la situación actual, pero puede sufrir variaciones, por lo que es muy importante mantenerse alerta de cualquier cambio en la predicción». En general, «se esperan lluvias importantes y, por tanto, es fundamental que todas las administraciones tomen las medidas preventivas con antelación».

Rodríguez aconseja a la población «estar informada de los episodios de lluvias». Recuerda que desde este sábado «la Generalitat ya activó el plan especial contra inundaciones y se avisó a todos los organismos».

