Urgente Valencia suspende las clases mañana lunes en 19 colegios de la capital y las Pedanías Sur por la alerta por lluvias
El campus de la Universitat Politècnica de València. DAMIÁN TORRES

Las universidades valencianas empiezan a sumarse a la suspensión de clases por la alerta roja por lluvias

La Politécnica ha sido la primera en informar de que este lunes no habrá actividad educativa en sus instalaciones

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:31

Con las autoridades recomendando evitar los desplazamientos en este lunes, y los Ayuntanientos suspendiendo clases en cascada, era de esperar que las universidades valencianas siguieran este ejemplo. El litoral de la provincia está en alerta roja para este lunes por fuertes precipitaciones y un importante número de alumnos deben realizar desplazamientos de varios kilómetros para acudir a las aulas.

Y esto es algo ante lo que se esperaba una decisión tajante por parte de las facultades. La primera en pronunciarse ha sido la Universitat Politècnica de València. Pasadas las 13 horas, la institución educativa ha emitido un comunicado a través del as redes sociales en la que se informa de que quedan suspendidas las clases para este lunes en sus tres campus, el de la capital del Turia, el de Gandia y el de Alcoi.

También ha adoptado la misma decisión la Universidad Cardenal Herrera CEU, ubicada entre Moncada y Alfara. En los próximos minutos comunicará esta decisión al alumnado. También es previsible que la Universitat de València adopte una decisión similar, aunque esto es algo que se hará oficial a lo largo de esta tarde tras una reunión entre la Generalitat y estas instituciones educativas.

Los municipios de la Comunitat que suspenden las clases este lunes

Los municipios de la Comunitat que suspenden las clases este lunes

Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia

Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia

Tal y como explican fuentes universitarias, el Gobierno valenciano ha convocado una reunión de coordinación con las universidades valencianas a primera hora de la tarde de la que saldrá una decisión común, siendo prácticamente segura la suspensión de la actividad lectiva y laboral. Cabe recordar que en materia universitaria la potestad de decidir es de las instituciones, no de los ayuntamientos, de ahí la convocatoria. Ya se procedió así durante la pandemia y en las semanas posteriores a la dana.

