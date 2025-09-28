Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Sueldazo de la ONCE del domingo deja un premio de 300.000 euros al contado y 5.000 mensuales a un único afortunado
Coches aparcados sobre un puente este domingo.
Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias

Colas en algunos supermercados para comprar agua y otros productos

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:49

El temor a otra posible inundación está provocando escenas llamativas en pueblos de l'Horta Sud, con vecinos buscando zonas altas de los municipios para estacionar sus coches. Sucedie, por ejemplo, en el barrio de Monte Alto de Benetússer, uno de los menos afectados por la dana, o en los pasos elevados de Massanassa y Catarroja. Muchos aparcan en puentes sus coches en un intento por protegerlos.

Se trata de los puentes o pasos elevados que discurren paralelos al barranco del Poyo y sortean las vías de tren, entre los términos municipales de Massanassa y Catarroja.

Otros vecinos han acudido a los supermecados que abrían en domingo. Vicent Merino, que bajó poco antes de las cinco al situado en la primera localidad, se encontró con «colas que cruzaban todo el establecimiento» y con la zona de acopio del agua «completamente vacía».

Algunas empresas han pedido a sus trabajadores que acudan a las naves para poner todo el material posible en altura.

La última previsión de Aemet apunta a que este lunes estará marcado por cielos muy nubosos con chubascos y tormentas fuertes generalizados, que pueden ser localmente muy fuertes o torrenciales y persistentes en el litoral norte de Castellón de madrugada y en el litoral de Valencia durante el día.

Las precipitaciones más intensas y los mayores acumulados se esperan en el centro y sur de la Comunitat, especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 250-300 litros por metro cuadrado, con intensidades torrenciales.

