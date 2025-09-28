Aldaia activa las barreras antidesbordamiento
Aemet activa para este lunes un aviso rojo ante la previsión de tormentas fuertes y uno amarillo por lluvias
Valencia
Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:15
Aldaia se prepara ante la llegada del episodio de lluvias anunciado para las próximas horas en la Comunitat. El Ayuntamiento ha supendido las clases en todos los centros educativos y todas las actividades en los centros municipales.
El Ayuntamiento ha recomendado a los vecinos de las zonas aledañas al barranco de la Saleta que aparquen sus vehículos en la zona de la Pedrota y el polígono del Barrio del Cristo. Se recomienda además a la población no salir de casa si no es estrictamente necesario y seguir las actualizaciones sobre la previsión del tiempo y eventuales emergencias.
Se han activado además las nuevas compuertas antidesbordamiento del barranco de la Saleta y abatido las vallas del túnel de la Estación.
Aemet ha activado para este lunes en Aldaia un aviso rojo ante la previsión de tormentas fuertes y uno amarillo por lluvias.
