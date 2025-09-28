Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Última hora de la alerta roja por lluvias en Valencia
La nuevas barreras antidesbordamiento.

Ver 12 fotos
La nuevas barreras antidesbordamiento. Irene Marsilla

Aldaia activa las barreras antidesbordamiento

Aemet activa para este lunes un aviso rojo ante la previsión de tormentas fuertes y uno amarillo por lluvias

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:15

Aldaia se prepara ante la llegada del episodio de lluvias anunciado para las próximas horas en la Comunitat. El Ayuntamiento ha supendido las clases en todos los centros educativos y todas las actividades en los centros municipales.

El Ayuntamiento ha recomendado a los vecinos de las zonas aledañas al barranco de la Saleta que aparquen sus vehículos en la zona de la Pedrota y el polígono del Barrio del Cristo. Se recomienda además a la población no salir de casa si no es estrictamente necesario y seguir las actualizaciones sobre la previsión del tiempo y eventuales emergencias.

Se han activado además las nuevas compuertas antidesbordamiento del barranco de la Saleta y abatido las vallas del túnel de la Estación.

Aemet ha activado para este lunes en Aldaia un aviso rojo ante la previsión de tormentas fuertes y uno amarillo por lluvias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases este lunes por la alerta roja por lluvias en la Comunitat
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  6. 6 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  7. 7

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8

    Mayrén Beneyto: «Mucha gente me para por la calle para pedirme fotos. Debo estar en todas las neveras de Valencia»
  9. 9

    El botellón toma el centro de Valencia
  10. 10 El mensaje simbólico del traje de María José Catalá en la gala fallera del Roig Arena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aldaia activa las barreras antidesbordamiento