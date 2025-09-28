Aemet anuncia chubascos y tormentas muy fuertes o torrenciales para este lunes en la Comunitat Valenciana y señala las zonas donde más lloverá La agencia activa aviso rojo en la provincia de Valencia y naranja en las de Castellón y Alicante

Andoni Torres Valencia Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:44 | Actualizado 20:15h. Comenta Compartir

La Comunitat Valenciana afronta al menos dos días complicados ante la previsión de chubascos acompañados de tormenta localmente muy fuertes o torrenciales y que pueden ser persistentes. Aemet ha activado para las próximas horas aviso rojo en la provincia de Valencia y naranja en las de Castellón y Alicante.

La última previsión de Aemet apunta a que el lunes estará marcado por cielos muy nubosos con chubascos y tormentas fuertes generalizados, que pueden ser localmente muy fuertes o torrenciales y persistentes en el litoral norte de Castellón de madrugada y en el litoral de Valencia durante el día.

Las precipitaciones más intensas y los mayores acumulados se esperan en el centro y sur de la Comunitat, especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 250-300 litros por metro cuadrado, con intensidades torrenciales.

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido por su parte un aviso especial que alerta de la llegada del episodio de lluvias.

Emergencias ha activado las siguientes alertas para el lunes:

-Nivel rojo por lluvias en todo el litoral de Valencia.

-Nivel naranja por lluvias en el interior y litoral sur de Castellón, interior de Valencia e interior y litoral norte de Alicante.

-Nivel amarillo en el litoral sur de Alicante.

-️Por tormentas: nivel amarillo en las tres provincias.

Las lluvias continuarán el martes. Aemet prevé ielo muy nuboso o cubierto por la mañana, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta, localmente fuertes o muy fuertes en el litoral, que tenderán a remitir durante la tarde. Alicante, Valencia y Castellón estarán, en principio, en avio amarillo hasta las 12.00 horas del martes.

¿Qué significan los avisos?

Nivel AMARILLO: peligro bajo

Con el aviso nivel amarillo, el peligro es bajo, pero los bienes y la población vulnerable de las zonas expuestas podrían sufrir algunos impactos.

En este nivel, la recomendación de Aemet es: «Esté atento. manténgase informado de la predicción metorológica más actualizada».

Nivel NARANJA: peligro importante

En este nivel de alerta intermedio, el peligro es importante. Los bienes y la población vulnerable en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves.

En este nivel, la recomendación es: «Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada».

Nivel ROJO: peligro extraordinario

En este nivel, el peligro es extraordinario. Los bienes y la población vulnerable o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy grave o catastróficos.

En este nivel de alerta, la recomendación es: «Tome medidas preventivas y actúe según las indicaciones de las autoridades. No viaje salvo que sea necesario. Se pueden producir daños muy graves o catastróficos a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno».