Consum cerrará sus tiendas cuando haya alerta roja para evitar riesgos a clientes y trabajadores

La dana del pasado 29 de octubre golpeó de forma directa a Consum, que tuvo que bajar la persiana de 69 de sus establecimientos ... en la provincia de Valencia por culpa de la avenida del agua. El impacto económico directo de la barrancada para la cadena valenciana fue de 40 millones de euros, aunque el seguro se hizo cargo de aproximadamente el 93% de los daños. Sin embargo, el golpe también produjo un cambio de mentalidad. Según ha explicado el director general de Consum, Antonio Rodríguez, las tiendas de la cooperativa cerrarán sus puertas siempre que se declare una alerta roja meteorológica para evitar riesgos tanto a los consumidores como a los propios trabajadores de la compañía.

Rodíguez ha asegurado que la dana fue «una catástrofe difícil de gestionar» que afectó a unos 1.500 empleados de la cooperativa, por lo que fue un episodio «muy dramático» para el personal de la cadena. Por lo tanto, desde la compañía se ha tomado la decisión de enviar a todos los empleados de las tiendas y de las áreas logísticas a casa cuando se decreten «determinadas predicciones meteorológicas, cuando haya alerta roja» para evitar riesgos.

«La dana es una catástrofe que nadie se esperaba y que es difícil de gestionar. Cuando haya alerta roja vamos a cerrar las instalaciones en previsión de evitar que pasen estas cosas porque ha sido muy dramático para nuestro personal», ha indicado el director general de la cooperativa.

La medida que ya ha sido aplicada en Valencia y en Tarragona, según ha indicado Rodríguez en la rueda de prensa de presentación de resultados de la cooperativa, también tiene como prioridad garantizar la seguridad de los clientes de Consum, que también se vieron sorprendidos por la dana del pasado 29 de octubre. En esa línea, el director general se ha mostrado firme en su postura pese a la posibilidad de que las alertas climatológicas provoquen el cierre de tiendas sin que lleguen a producirse grandes precipitaciones: «¿Nos arriesgamos a que haya alertas rojas por precaución? Pues así los clientes no salen de casa, que también les afectó a los clientes por salir de casa y no estar advertidos».

La firma tuvo que efectuar actuaciones en 69 tiendas. De hecho, el proceso de reconstrucción arrancó los días posteriores a la catástrofe y se ha prolongado hasta pasados seis meses, ya que este jueves abrirán las dos útimas tiendas afectadas, en Aldaia y Algemesí. El Plan de Reconstrucción de tiendas de Consum ha supuesto una inversión de 35 millones y ha servido como oportunidad para renovar las tiendas mejorando los servicios ofrecidos al cliente.

Sin embargo, desde la cooperativa aseguran que no se va a producir un cambio significativo en el modelo de tienda para adecuarla ante los nuevos riesgos climáticos. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Consum modifique la estructura de sus tiendas y se apueste por un modelo en altura, similar al de Ikea, Antonio Rodríguez ha sio contundente y ha aprovechado para lanzar un mensaje a las administraciones: «Las tiendas no vamos a cambiar el tipo de modelo porque ya las hemos hecho nuevas. Esperemos que las infraestructuras las arreglen los poderes públicos para que no vuelva a pasar»