Directo Carreteras cortadas, menos metros y retrasos en el aeropuerto
Imagen de archivo de una tormenta nocturna. EFE

El temporal se ceba en Castellón con 172 litros, retrasos de Cercanías y rescates de conductores

Las tormentas que afectan a Valencia durante la noche se desplazan al norte y siguen descargando con fuerza en la provincia castellonense

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:43

La provincia de Castellón es la región que peor parte se está llevando desde que se declarar la alerta roja por lluvias torrenciales en distintas zonas de la Comunitat. Y es que Castellón ha visto como en algunas localidades ya han superado los 170 litros por metro cuadrado (l/m2) acumulados en las últimas 24 horas. Además, el temporal ha obligado a suspender momentáneamente la circulación de Cercanías por averías producidas por la lluvia en la vía, y los bomberos han tenido que actuar durante la noche para rescatar conductores atrapados por el agua en algunas zonas de la provincia.

La asociación valenciana de climatología AVAMET ha registrado los mayores acumulados de la Comunitat en la provincia de Castellón. Durante las últimas horas las mayores precipitaciones han tenido lugar en Suera con 151 l/m2 acumulados en 24 horas, pero las últimas tormentas registradas han elevado el máximo actual hasta los 172 l/m2 en la localidad de Eslida. Y es que el gran sistema de tormentas que ha azotado la provincia de Valencia durante la noche no se ha disipado y lleva horas desplazándose de manera lenta hacia el nordeste, donde se espera que afecte a todo el litoral de la provincia castellonense.

Del mismo modo, todas las poblaciones que han superado acumulados en 24 horas por encima de los 100 litros se ubican en Castellón. Concretamente, Aín (135,6 l/m2), Tales (117,4 l/m2), Chóvar (108,4l/m2), Cabanes (106,6 l/m2) y la Vall d'Uixó (103 l/m2) han superado dicha cifra.

Por otro lado, la climatología adversa comienza a afectar también a la red de transportes de la Comunitat. Esta mañana la empresa ferroviaria Adif informaba que debido a una incidencia que afecta a los sistemas de señalización en Almenara, los trenes de la línea C6 del núcleo de cercanías de València circulan con retrasos que a las 8 de la mañana ya superaban los 35 minutos de media. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.

Así pues, Emergencias de la Comunitat informaba que durante la noche los Bomberos de la Diputación de Castellón han actuado en «diversas» incidencias donde se han producido rescates de conductores atrapados en sus vehículos en zonas que comenzaban a inundarse. El propio Cuerpo de Seguridad informaba que uno de ellos se ha producido en Sant Jordi. Hasta el lugar se movilizó una dotación del parque del Baix Maestrat.

