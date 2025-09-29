Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón

La provincia de Valencia vive con el temor de revivir tan sólo 11 meses después un episodio de lluvias peligroso para su población. La región ... vive desde este lunes a las cuatro de la mañana en alerta roja por lluvias, una situación que inevitablemente recuerda a la catástrofe del pasado 29 de octubre, cuando la crecida de barrancos provocó riadas que acabaron con la vida de 229 personas. Durante la noche Valencia ha vivido una calma tensa en su vigilancia al episodio adverso. Ligeros desbordamientos en Aldaia y La Torre interceptados por las autoridades y hasta un rescate en Castellón por parte de bomberos han sido los episodios de mayor riesgo.

En la población de Aldaia la tensión se ha percibido durante toda la noche. La localidad, afectada el pasado 29 de octubre por el desbordamiento del barranco de la Saleta, ha visto como el mismo cauce volvía a ser insuficiente en cuanto a la cantidad de agua que transportaba, por lo que las vías situadas junto a la rambla se han desbordado ligeramente. El Ayuntamiento ha visto como sus barreras antirriadas han funcionado correctamente, puesel agua no ha sido capaz de avanzar más allá de estos parapetos instalados por el Consistorio. La asociación valenciana de climatología AVAMET explicaba que pasadas las 12 de esta misma noche los pluviómetros en Aldaia recogieron hasta 57 litros por metro cuadrado (l/m2) en apenas 35 minutos, registrando así uno de los episodios más exacerbados precipitación durante la madrugada.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Valencia informaba a la población que no se han registrado incidiencias en las últimas horas a causa de la lluvia. La media de agua registrada en Valencia capital ha sido de 20,8 l/m2, aunque en el pluviómetro de la pedanía de La Torre (también inundada el 29-O) ha registrado la mayor acumulación alcanzando los 30 l/m2. La Policía Local de Valencia ha enviado patrullas durante toda la noche para vigilar el estado de la rambla del Carraixet en la zona norte, así como la situación en las pedanías del sur. Los agentes han acudido a una llamada de la Guardia Civil, precisamente en La Torre, porque una acequia de riego ha desbordado durante la noche y ha comenzado a inundar la entrada a la pedanía desde la V-30, sin mayores repercusiones negativas.

Del mismo modo, muchos usuarios han subido vídeos a sus perfiles de redes sociales para dar a conocer la situación de sus municipios. La tensión ha sido evidente toda la noche, fruto del aciago recuerdo que produce la tragedia de hace tan sólo once meses. En Manises también se han vivido episodios donde el agua se ha acumulado en puntos concretos de la población, inundando algunas de sus calles o cruces. En la población, según los registros de AVAMET, se han llegado a acumular más de 70 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas.

En cuanto a incidencias con personas involucradas, las autoridades han notificado que durante la noche el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón acudió a rescatar a una persona del interior de su vehículo al quedar atascado por el agua en Sant Jordi. Hasta el lugar se movilizó una dotación del parque del Baix Maestrat.

Durante la noche y en estos primeros momentos de la mañana, las tormentas se han movido de manera lenta provocando fuertes lluvias en una misma zona. En toda la Comunitat, y según los registros de AVAMET, las zonas donde más ha llovido ha sido en la provincia de Castellón (Suera, Tales, Chóvar o la Vall d'Uixó) donde se han registrado acumulados de más de 100 litros/m2 en las últimas 24 horas. También en los municipios de l'Horta Sud ha llovido con carácter fuerte en ciertos momentos de la noche, aunque las tormentas más intensas se han ido desplazando poco a poco hacia el norte.

Ampliar Ubicación de las tormentas esta mañana. LP

En estos momentos, las tormentas de mayor intensidad se están produciendo en el mar al norte de Valencia, así como en el litoral de Castellón, donde se esperan los episodios más adversos según los radares de meteorología.