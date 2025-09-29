Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Última hora de la alerta roja por lluvias en Valencia
La Saleta esta madrugada. L.P

Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón

Las autoridades realizan patrullas de vigilancia en caudales y AVAMET llega a registrar 57 litros caídos en Aldaia en apenas 35 minutos

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:18

La provincia de Valencia vive con el temor de revivir tan sólo 11 meses después un episodio de lluvias peligroso para su población. La región ... vive desde este lunes a las cuatro de la mañana en alerta roja por lluvias, una situación que inevitablemente recuerda a la catástrofe del pasado 29 de octubre, cuando la crecida de barrancos provocó riadas que acabaron con la vida de 229 personas. Durante la noche Valencia ha vivido una calma tensa en su vigilancia al episodio adverso. Ligeros desbordamientos en Aldaia y La Torre interceptados por las autoridades y hasta un rescate en Castellón por parte de bomberos han sido los episodios de mayor riesgo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja
  10. 10 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón

Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón