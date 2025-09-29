El mal tiempo obliga a cancelar vuelos en el aeropuerto de Valencia Manises suspende trayectos a Amsterdam y París mientras las condiciones meterológicas genera retrasos en el tráfico aéreo

Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025

Las condiciones meteorológicas ya afectan al tráfico aéreo de la Comunitat. A los retrasos acumulados desde la jornada de este domingo se suman ahora cuatro cancelaciones de vuelos con destino u origen en el aeropuerto de Valencia.

Según ha informado Aena se trata de los vuelos entre Valencia y Amsterdam y entre Valencia y París programados para esta mañana de lunes, que debían hacer el trayecto tanto de ida como de vuelta a ambos destinos. Las compañías encargadas de operarlos han optado por la cancelación después de que se haya producido una regulación del espacio aéreo.

El gestor aeroportuario responsable del aeródromo de Valencia no descarta que se puedan producir más cancelaciones a lo largo de la jornada, por lo que recomienda consultar el estado de los vuelos con las propias compañías aéreas.

Las previsiones meteorológicas y las lluvias que afectan a la zona sur de la provincia de Valencia han provocado una reducción de la frecuencia tanto de salidas como de llegadas de vuelos, provocando retrasos de entre 20 y 35 minutos, que podrían ir a más a medida que avance la mañana.

Cabe recordar que durante la noche del domingo, varios aviones que tenían prevista su llegada a Valencia se vieron obligados a redireccionar su ruta ante las condiciones adversas. Durante la jornada de este lunes al menos dos vuelos han tratado de evitar la zona del Golfo de Valencia, donde a lo largo de la mañana se han acumulado varios núcleos tormentosos, desplazándose hacia el sur para acceder al aeropuerto por el interior de la provincia de Valencia.

Por su parte, en el aeropuerto de Castellón no se ha producido ningún retraso ni cancelación desde primera hora de la mañana y el servicio se ejecuta con normalidad, según ha informado la conselleria de Infraestructuras, responsable de la instalación castellonense.