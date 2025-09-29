Retrasos de hasta 45 minutos y cancelaciones en la alta velocidad y el cercanías debido a las lluvias La línea C6 que circula entre Castellón y Valencia es la que más afectada se ha visto por las tormentas durante la noche

Javier Gascó Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:58 | Actualizado 09:04h.

El transporte ferroviario y la alta velocidad de la Comunitat han amanecido este lunes con retrasos y cancelaciones tras una noche en la que las lluvias han provocado daños leves sobre todo en la zona de Castellón, afectando especialmente a la línea C6 de Cercanías, que conecta la capital castellonense con el 'cap i casal'.

De hecho, a primera hora de la mañana el servicio en la infraestructura de la C6 quedaba suspendido debido a «fuertes lluvias y condiciones meteorológicas adversas», según indicaba el propio servicio de Renfe a través de sus redes sociales. Ha sido a partir de las 07:00 horas cuando el servicio de media distancia entre Castellón y Valencia se ha reanudado, aunque con diversas cancelaciones, retrasos o incluso modificaciones de trayecto.

Mocofar o Burriana se han convertido en estaciones alternativas para los trenes con procedencia o destino Castellón debido a la climatología adversa durante estas primeras horas de la mañana. Las lluvias caídas durante la noche y las tormentas que permanecen en la provincia de Castellón al arranque de esta jornada han provocado retrasos en la línea C6 de hasta 47 minutos. «Las condiciones meteorológicas de la zona están provocando que los trenes de la línea C6 del núcleo de Valencia acumulen retrasos que pueden ser superiores a los 40 minutos», ha informado Adif a través de su cuenta de servicio en la red social X.

Hasta el momento Renfe ha cancelado tres de los trenes que debían circular entre Castellón y Valencia y ha modificado el trayecto de otros tres debido al temporal.

En el resto de líneas de Cercanías, el servicio se ha iniciado a su hora habitual y con normalidad. Sin embargo, un robo de cable en la línea C2, en la zona entre la Pobla Llarga y Alzira, también ha provocado retrasos de hasta 15 minutos en los trayectos de mdia distancia entre Valencia y Moixent durante las primeras horas de la mañana. Una incidencia que, según ha informado Renfe, ha quedado solucionada a las 08:46, por lo que los trenes recuperarán «paulatinamente la frecuencia habitual de paso».

Por otra parte, la alta velocidad y la larga distancia también se han visto afectadas por los episodios climatológicos acontecidos esta madrugada. Aunque la incidencia en ha sido mucho menor a la del Cercanías, ya que únicamente dos trenes se han visto afectados por las labores de revisión de la infraestructuras.

El AVE con origen Castellón y destino Madrid de las 06:02h ha salido con 62 minutos de retraso, mientras que el Euromed con origen Valencia y destino Barcelona de las 06:30 horas ha salido con 33 minutos de demora.