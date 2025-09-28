Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un único afortunado gana 161.617,48 euros con el Gordo de la Primitiva de este domingo
Obras en la estación de Valencia Sud. JL Bort
Metrovalencia

El metro empezará a funcionar una hora más tarde por la alerta roja de lluvias y ofrecerá servicio reducido

Todas las líneas se verán afectadas por los cambios de frecuencia, que serán las propias de los sábados, y los trenes arrancarán a las seis de la mañana

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:12

Metrovalencia modificará este lunes su operativa como consecuencia de la alerta roja. La red empezará a funcionar una hora más tarde de lo habitual, a las seis de la mañana en lugar de las cinco, y durante la jornada funcionará con servicio reducido respecto a un día laborable en todas las líneas de metro y tranvía, lo que implica cambios en los horarios habituales. Exactamente se aplicará el propio de los sábados.

La empresa ha advertido de los cambios a través de las redes sociales, recomendando a los usuarios que se informen con antelación en caso de tener que recurrir al servicio, pues las frecuencias se irán actualizando.

Con esta flexibilización la empresa pública responde a la previsión de que se reduzca la demanda de desplazamientos por las suspensiones de clases y la recomendación de teletrabajo. Y de la mano, se adapta a sus capacidades técnicas, pues sus trabajadores también pueden acogerse a permisos especiales por la climatología.

Horas antes de la decisión, Metrovalencia había publicado un mensaje advirtiendo de que el temporal podría provocar cambios en el servicio previsto. Y por su parte, Renfe permitirá cambios de billete sin coste en cualquier tren que durante este lunes pueda verse afectado por la alerta roja.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases este lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat Valenciana: estos son los municipios donde más llueve este domingo
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  10. 10 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El metro empezará a funcionar una hora más tarde por la alerta roja de lluvias y ofrecerá servicio reducido

El metro empezará a funcionar una hora más tarde por la alerta roja de lluvias y ofrecerá servicio reducido