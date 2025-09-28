El metro empezará a funcionar una hora más tarde por la alerta roja de lluvias y ofrecerá servicio reducido

Joaquín Batista Valencia Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:12 Comenta Compartir

Metrovalencia modificará este lunes su operativa como consecuencia de la alerta roja. La red empezará a funcionar una hora más tarde de lo habitual, a las seis de la mañana en lugar de las cinco, y durante la jornada funcionará con servicio reducido respecto a un día laborable en todas las líneas de metro y tranvía, lo que implica cambios en los horarios habituales. Exactamente se aplicará el propio de los sábados.

La empresa ha advertido de los cambios a través de las redes sociales, recomendando a los usuarios que se informen con antelación en caso de tener que recurrir al servicio, pues las frecuencias se irán actualizando.

Con esta flexibilización la empresa pública responde a la previsión de que se reduzca la demanda de desplazamientos por las suspensiones de clases y la recomendación de teletrabajo. Y de la mano, se adapta a sus capacidades técnicas, pues sus trabajadores también pueden acogerse a permisos especiales por la climatología.

Horas antes de la decisión, Metrovalencia había publicado un mensaje advirtiendo de que el temporal podría provocar cambios en el servicio previsto. Y por su parte, Renfe permitirá cambios de billete sin coste en cualquier tren que durante este lunes pueda verse afectado por la alerta roja.

Temas

Alerta

Renfe

Metrovalencia