La tormenta descarga con fuerza en la Ribera Sueca acumula 80 litros por metro cuadrado en la última hora y Alzira ha llegado a 70 y se han cortado varias carreteras

A. Talavera/ M. García Alzira Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:46 | Actualizado 18:16h.

Los restos del huracán Gabrielle habían pasado sin generar problemas durante la mañana a la comarca de la Ribera que estaba pendiente de su evolución ya que el centro se había colocado en la Safor, con registros de más de 200 litros por metro cuadrado en Gandia.

Pero ha sido a primera hora de esta tarde cuando la tormenta se ha situado sobre esta zona y está empezando a generar problemas. En estos momentos, la tromba de agua está concentrada en la zona de la Ribera Baixa donde se han registrado en tan sólo una hora 101 litros por metro cuadrado en Fortaleny y 92 en Sueca, gran parte de esta cantidad en un periodo inferior a los 30 minutos según AVAMET.

El Ayuntamiento de Sueca ha solicitado a la población que no circule con vehículos por dentro de la localidad porque provocan olas que entran en las casas y garajes agravando la situación.

La tormenta está bastante estática en esta zona de la Ribera por lo que las cantidades de agua que se están recogiendo son muy elevadas.

También en Cullera están teniendo complicaciones por las intensas precipitaciones que se acumulan en algunas calles y causan problemas en la circulación. En el casco antiguo, las calles se han convertido en rápidos por la fuerza con la que baja el agua. La Policía Local reordena el tráfico para evitar accidentes a la espera de que las lluvias den una tregua.

Este frente se ha desplazado en los últimos minutos desde Alzira donde sobre las cuatro de la tarde llovía con gran intensidad y han llegado a caer, hasta casi 70 litros por metro cuadrado en el casco urbano.

La zona de l'Alquenència ha sido la más afectada y es ahí donde se han cortado varias calles por la subida del nivel del agua que impedían la circulación con seguridad de los vehículos. El Consistorio también ha cortado las carreteras CV-41 a Carcaixent y la CV-505 a Albalat.

Alberic es otra de las localidades en alerta por las lluvias durante esta tarde. El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, ha insistido en pedir precaución a sus vecinos después de los incidentes que ya se están sufriendo en la localidad como el corte al tráfico del by pass o de algunas calles. El primer edil ha señalado que este lunes «estamos inmersos en un episodio de lluvias marcado por esta alerta roja que todavía está en vigor».

El primer edil se ha desplazado al almacén municipal, donde está coordinando el operativo conjuntamente con la Policía Local y los servicios de emergencia municipales, «porque en los últimos minutos hemos sufrido fortísimas rachas de lluvia que han prácticamente desbordado el alcantarillado de todo nuestro casco urbano. Por tanto, estamos empezando a sufrir cortes de tráfico y la gran cantidad de acumulación de agua ha empezado a crear problemas» Por suerte, unos momentos después ha comenzado a descender la intensidad de lluvia, «pero en las próximas horas continúa el riesgo de que volvamos a sufrir estas fortísimas rachas».

