La V-30 y la A-7, totalmente colapsadas este martes por la lluvia Además, se ha notificado un accidente en la V-21 a la altura de Massalfassar que está provocando más de ocho kilómetros de retenciones sentido Valencia

R.D Martes, 30 de septiembre 2025, 08:49 | Actualizado 09:13h.

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. A diferencia de este lunes, cuando se redujo un 75% el tráfico por el parón educativo provocado por la alerta roja, este martes vuelve el caos a la circulación ya que se retoma la actividad lectiva salvo en los barrios inundables y las el Marítimo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado un accidente en la V-21 a la altura de Massalfassar que está provocando más de ocho kilómetros de retenciones sentido Valencia. El incidente ha tenido lugar sobre las 8.30 horas y ha obligado a cortar los carriles derecho y central. Las retenciones van desde el kilómetro 18 al 10.

Otras de las vías más afectadas por el tráfico lento son la A-7 y la V-30, donde se registran quince kilómetros de retenciones respectivamente. Según indican fuentes de Tráfico, en la V-30 se registran diez kilómetros de retenciones entre Quart de Poblet y Pinedo sentido puerto como consecuencia de la gran afluencia de camiones que quieren acceder a este punto. Además, esta misma vía presenta otros cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Pinedo sentido Alicante.

Según la información recogida por la DGT a las 8.30 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- V-30: diez kilómetros de retenciones entre Quart de Poblet y Pinedo sentido puerto

- V-30: cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Pinedo sentido Alicante

- A-7: siete kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona

- A-7: tres kilómetros entre El Baro y Godella sentido Alicante

- A-7: cinco kilómetros entre El Collado y el Polígono Industrial Sur sentido Alicante

- CV-35: tres kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: tres kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

- CV-35: 2,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

En cuanto a las líneas de Cercanías que pasan por el tramo Alfafar-Benetússer están sufriendo retrasos porque el agua caída en este tramo durante la noche se ha acumulado y dificulta la circulación. En la provincia de Castellón, hasta tres carreteras secundarias continúan cortadas durante la mañana de este martes tras las lluvias de la noche: CV-137 en Càlig, CV-200 en Almedíjar y CV-1486 en Cabanes.

Metrovalencia recupera la normalidad

Metrovalencia ha informado de que ofrece este martes, 30 de septiembre, servicio con normalidad tras la alteración de horarios registrada ayer como consecuencia de las fuertes lluvias.

Así, tal y como han apuntado desde la entidad, las líneas de metro y tranvía circularán hoy en su horario habitual.

No obstante, desde Metrovalencia han pedido a la ciudadanía que si van a utilizar este medio de transporte, se informe previamente de los horarios puesto que, si sigue lloviendo, podrían producirse modificaciones del servicio.